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في تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.. تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
01:15 PM

في تنبيه لـ "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.. تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة، وتشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة، التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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