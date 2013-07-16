لجنة "توطين صامطة" تنفذ زيارات تفتيش بالمحافظة وتحرر 4 مخالفات

شملت محلات الذهب والحلويات والجولات والنظارات

واصلت لجنة التوطين بمحافظة صامطة، جهودها وأعمالها الميدانية في حصر الأنشطة المعتمدة بالتوطين وإبلاغ ملاكها، تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة.

وقال رئيس لجنة التوطين، محمد أبوبكر مسملي، إن اللجنة نفذت زيارات تفتيش لعدد من محلات الذهب والحلويات والجولات والنظارات.

وأضاف "مسملي": أن "عدد الزيارات التي نفذتها اللجنة بلغت 70 زيارة، تم خلالها حصر عدد 105 سعوديين وسعوديات، يشغلون وظائف مختلفة في 66 محلاً، كما حررت اللجنة 4 مخالفات توطين لمحلات الجولات".

يشار إلى أن اللجنة تتكون من مفتش مكتب العمل بمحافظة صامطة، محمد حلوي، ومفتش بلدية صامطة ماجد علي حمدي.