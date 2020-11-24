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447 من منسوبي ومنسوبات "شؤون الحرمين" يتدربون على "إدارة المخاطر"

دورة تدريبية عرّفتهم بمفهومها وأنواعها وسبل الحذر منها وأثرها وطرق إدارتها

أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في أكاديمية السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، أولى دوراتها التدريبية عن بُعد بعنوان "إدارة المخاطر"، وحضرها (447) متدرباً من منسوبي ومنسوبات الرئاسة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة عرّفت المشاركين بمفهوم المخاطر، وأنواعها، وسبل الحذر منها، وإحصاءاتها، وأثرها، وطرق إدارتها، وعملياتها، واستعرضت سجل المخاطر، وقدّمها المدرب المهندس حسين بن بركات السويهري.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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447 من منسوبي ومنسوبات "شؤون الحرمين" يتدربون على "إدارة المخاطر"
سبق

أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في أكاديمية السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، أولى دوراتها التدريبية عن بُعد بعنوان "إدارة المخاطر"، وحضرها (447) متدرباً من منسوبي ومنسوبات الرئاسة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة عرّفت المشاركين بمفهوم المخاطر، وأنواعها، وسبل الحذر منها، وإحصاءاتها، وأثرها، وطرق إدارتها، وعملياتها، واستعرضت سجل المخاطر، وقدّمها المدرب المهندس حسين بن بركات السويهري.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:14 AM

447 من منسوبي ومنسوبات "شؤون الحرمين" يتدربون على "إدارة المخاطر"

دورة تدريبية عرّفتهم بمفهومها وأنواعها وسبل الحذر منها وأثرها وطرق إدارتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ممثلة في أكاديمية السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام، أولى دوراتها التدريبية عن بُعد بعنوان "إدارة المخاطر"، وحضرها (447) متدرباً من منسوبي ومنسوبات الرئاسة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، أن الدورة عرّفت المشاركين بمفهوم المخاطر، وأنواعها، وسبل الحذر منها، وإحصاءاتها، وأثرها، وطرق إدارتها، وعملياتها، واستعرضت سجل المخاطر، وقدّمها المدرب المهندس حسين بن بركات السويهري.

وأكد أن الأكاديمية تواصل تقديم عددٍ من الدورات عن بُعد، وذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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