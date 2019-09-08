حب أم إساءة؟.. شاهد.. رجل يقف 6 ساعات بالطائرة لتنام زوجته

لقطة مثيرة للجدل تجتاح الإنترنت

وصف كثيرون هذا الزوج بالمحب؛ وعلى العكس، يرى آخرون أنه "غبي"، وأن زوجته أساءت معاملته.. المئات أحبوا المشهد، ومثلهم رفضوه وأدانوه؛ لكن يبقى السؤال: هل يمكن أن تقف ست ساعات في الطائرة حتى تتمكن زوجتك من النوم؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن اللقطة المثيرة للجدل، بثها مدرب التنمية البشرية الأمريكية، كورتني لي جونسون، من ولاية إنديانا.

وقال جونسون في تغريدة على موقع "تويتر": إنه كان في رحلة طويلة بالطائرة، وإن الرجل الذي يظهر في الصورة، ظل واقفًا لمدة ست ساعات، حتى تتمكن زوجته من النوم على ثلاثة مقاعد، وأن هذا الوضع استمر طوال الرحلة.

وتضيف الصحيفة: كان جونسون متأثرًا بما فعله الرجل، ووصف ما قام به بـ"الحب الحقيقي".

وعقب بث التغريدة، ثار جدل كبير عبر مواقع التواصل؛ حيث اختلف المئات حول وصف الواقعة بـ"الحب من قِبَل الزوج، والإساءة والأنانية من زوجته"، يقول أحد المغردين: "هذا الرجل محب، ويحتاج امرأة تحبه بشكل حقيقي".

وعلى الجانب الآخر وصف البعض هذا الرجل بأنه "غبي ودمية خاضعة لتلك المرأة"، وقال أحد المعلقين: "انتهى زمن الحب الذي يجب أن يعاني فيه الناس".

فيما وصف الكثيرون المرأة بأنها "أنانية وشريرة تسيء معاملة زوجها"؛ متسائلين: "لماذا لم تدع زوجها يجلس وتضع رأسها على فخذه؟"، وسخر معلّق من الزوجة قائلًا: "هذا الرجل ظل 6 ساعات واقفًا يفكر في إجراءات الطلاق".

لكن عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل، شككوا في الرواية، ووصفوها بأنها "خبر كاذب"، وتساءلوا: لماذا لم يذكر صاحب التغريدة اسم شركة الطيران، أو الرحلة والجهة التي سافر إليها؟ وهل يمكن أن يسمح طاقم الطائرة لراكب بالوقوف في الممر طوال الرحلة؟