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"الطاقة الذرية": إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %

قالت إن طهران أنتجت 17.6 كيلو جرام في انتهاك لاتفاق فيينا

كشف تقرير لوكالة الطاقة الذرية، أن إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %، بينما لم يتجاوز التخصيب نسبة 4.5 % في نوفمبر، وفق موقع روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر اليوم الثلاثاء، أن "إيران أنتجت 17.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 ٪ في الأسابيع الأخيرة، في انتهاك لاتفاق فيينا الذي يحكم أنشطتها النووية".

ويتوافق هذا المقدار تقريبًا مع إنتاج 10 كيلوغرامات شهريًا من اليورانيوم عالي التخصيب المطلوب بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر.

وبلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 16 فبراير ما يقرب من 3 أطنان، ارتفاعًا من 2.4 طن في نوفمبر، في حين أن الاتفاق النووي الموقع في 2015 وضع حدًا قدره 202.8 كيلوغرام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الطاقة الذرية": إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %
سبق

كشف تقرير لوكالة الطاقة الذرية، أن إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %، بينما لم يتجاوز التخصيب نسبة 4.5 % في نوفمبر، وفق موقع روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر اليوم الثلاثاء، أن "إيران أنتجت 17.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 ٪ في الأسابيع الأخيرة، في انتهاك لاتفاق فيينا الذي يحكم أنشطتها النووية".

ويتوافق هذا المقدار تقريبًا مع إنتاج 10 كيلوغرامات شهريًا من اليورانيوم عالي التخصيب المطلوب بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر.

وبلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 16 فبراير ما يقرب من 3 أطنان، ارتفاعًا من 2.4 طن في نوفمبر، في حين أن الاتفاق النووي الموقع في 2015 وضع حدًا قدره 202.8 كيلوغرام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:56 PM

"الطاقة الذرية": إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %

قالت إن طهران أنتجت 17.6 كيلو جرام في انتهاك لاتفاق فيينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير لوكالة الطاقة الذرية، أن إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 %، بينما لم يتجاوز التخصيب نسبة 4.5 % في نوفمبر، وفق موقع روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضح التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر اليوم الثلاثاء، أن "إيران أنتجت 17.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 ٪ في الأسابيع الأخيرة، في انتهاك لاتفاق فيينا الذي يحكم أنشطتها النووية".

ويتوافق هذا المقدار تقريبًا مع إنتاج 10 كيلوغرامات شهريًا من اليورانيوم عالي التخصيب المطلوب بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني في ديسمبر.

وبلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 16 فبراير ما يقرب من 3 أطنان، ارتفاعًا من 2.4 طن في نوفمبر، في حين أن الاتفاق النووي الموقع في 2015 وضع حدًا قدره 202.8 كيلوغرام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

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