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المركز الطبي الدولي بجدة يوفر برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض

المستشفى الأول والوحيد في الشرق الأوسط في توفير البرنامج لمرضاه.. وفق أحدث التقنيات

في إطار مسيرته نحو التطوير المستمر والتزامه بتقديم الأفضل في مجال الرعاية الصحية؛ يتفرد المركز الطبي الدولي في جدة بكونه المستشفى الأول والوحيد في الشرق الأوسط في تطبيق برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS) خلال زيارة المريض للعيادات الخارجية؛ وذلك بهدف الحصول على ملاحظات المرضى وتعليقاتهم عن الرعاية بشكل فوري؛ حيث يستخدم هذا النموذج الفريد من الرعاية أحدث التقنيات لإعطاء ملاحظات المريض الأولوية في الرعاية السريرية.

ويحرص المركز الطبي الدولي على تطبيق هذا النموذج في جميع الأقسام باعتباره معيارًا يقيم جودة الرعاية المقدمة في المستشفى، كما أنه يمثل خطوة طموحة لإحداث ثورة في مجال تقديم الرعاية الصحية.

وتعليقًا على الأسبقية في استخدام (PROMS)؛ يقول الدكتور وليد فتيحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي: "نفخر في المركز الطبي الدولي بأن نكون الرائدين في مجال استخدام نماذج متطورة للرعاية؛ حيث يتيح لنا برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS)، دعم الرعاية الصحية القائمة على القيمة في المملكة".

وتأتي أهمية (PROMS) من كونها استبيانات تم التحقق من صحتها، وقام خبراء متخصصون بإعدادها واستخدامها في مجموعة من المستشفيات الرائدة حول العالم؛ حيث تستغرق تعبئة هذه الاستبيانات أقل من دقيقة من وقت المريض؛ إلا أنها تقدم معلومات دقيقة عن انطباعات المريض حول حالته الصحية، بما يساعد في اتخاذ قرارات مشتركة بين المرضى والكوادر الطبية، ووضع خطط علاجية مثالية تناسب احتياجات كل حالة بشكل خاص، مع تحقيق أفضل رعاية صحية للمريض بإذن الله من أجل الوصول لعافيته.

من الجدير بالذكر أن الأبحاث المبتكرة قد أثبتت أن قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS)، أسهمت في تحسين طرق العلاج وتعزيز جودة الرعاية المقدمة ورفع مستوى رضا المريض وحتى المحافظة على حياته في بعض الحالات.

وفي هذا الخصوص، علق الدكتور عماد صقر، المدير الطبي ورئيس الطاقم الطبي في المركز الطبي الدولي بقوله: "من شأن استخدامنا لهذا النموذج أن يغير القواعد ويسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة لمرضانا، وسوف يسمح لنا استخدام قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS) بوضع انطباعات المرضى واحتياجاتهم في صميم كل ما نقوم به، بينما نواصل سعينا نحو التميز".

وتأتي أهمية PROMS من كونها استبيانات موحدة ومعتمدة وبالغة الدقة تم تطويرها بواسطة خبراء طبيين دوليين بالتعاون مع فِرَق بحثية عالمية متخصصة، ومن خلال استخدامه لهذه الأداة سيتمكن المركز الطبي الدولي من الوصول إلى مكانة تضاهي أفضل المستشفيات في العالم.

ويهدف المركز الطبي الدولي من خلال تطبيق PROMS إلى فهم أفضل للمخاوف الصحية للمرضى، وترجمة هذه البيانات إلى ممارسات من خلال تطوير الخطط العلاجية القائمة على الأدلة، كما ينسجم استخدام مقاييس النتائج المبلغ عنها من المرضى مع هدف الاستمرار في مساعدة المرضى بالوصول إلى أفضل أدوات الرعاية الصحية المتاحة على مستوى العالم.

المركز الطبي الدولي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الطبي الدولي بجدة يوفر برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض
سبق

في إطار مسيرته نحو التطوير المستمر والتزامه بتقديم الأفضل في مجال الرعاية الصحية؛ يتفرد المركز الطبي الدولي في جدة بكونه المستشفى الأول والوحيد في الشرق الأوسط في تطبيق برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS) خلال زيارة المريض للعيادات الخارجية؛ وذلك بهدف الحصول على ملاحظات المرضى وتعليقاتهم عن الرعاية بشكل فوري؛ حيث يستخدم هذا النموذج الفريد من الرعاية أحدث التقنيات لإعطاء ملاحظات المريض الأولوية في الرعاية السريرية.

ويحرص المركز الطبي الدولي على تطبيق هذا النموذج في جميع الأقسام باعتباره معيارًا يقيم جودة الرعاية المقدمة في المستشفى، كما أنه يمثل خطوة طموحة لإحداث ثورة في مجال تقديم الرعاية الصحية.

وتعليقًا على الأسبقية في استخدام (PROMS)؛ يقول الدكتور وليد فتيحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي: "نفخر في المركز الطبي الدولي بأن نكون الرائدين في مجال استخدام نماذج متطورة للرعاية؛ حيث يتيح لنا برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS)، دعم الرعاية الصحية القائمة على القيمة في المملكة".

وتأتي أهمية (PROMS) من كونها استبيانات تم التحقق من صحتها، وقام خبراء متخصصون بإعدادها واستخدامها في مجموعة من المستشفيات الرائدة حول العالم؛ حيث تستغرق تعبئة هذه الاستبيانات أقل من دقيقة من وقت المريض؛ إلا أنها تقدم معلومات دقيقة عن انطباعات المريض حول حالته الصحية، بما يساعد في اتخاذ قرارات مشتركة بين المرضى والكوادر الطبية، ووضع خطط علاجية مثالية تناسب احتياجات كل حالة بشكل خاص، مع تحقيق أفضل رعاية صحية للمريض بإذن الله من أجل الوصول لعافيته.

من الجدير بالذكر أن الأبحاث المبتكرة قد أثبتت أن قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS)، أسهمت في تحسين طرق العلاج وتعزيز جودة الرعاية المقدمة ورفع مستوى رضا المريض وحتى المحافظة على حياته في بعض الحالات.

وفي هذا الخصوص، علق الدكتور عماد صقر، المدير الطبي ورئيس الطاقم الطبي في المركز الطبي الدولي بقوله: "من شأن استخدامنا لهذا النموذج أن يغير القواعد ويسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة لمرضانا، وسوف يسمح لنا استخدام قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS) بوضع انطباعات المرضى واحتياجاتهم في صميم كل ما نقوم به، بينما نواصل سعينا نحو التميز".

وتأتي أهمية PROMS من كونها استبيانات موحدة ومعتمدة وبالغة الدقة تم تطويرها بواسطة خبراء طبيين دوليين بالتعاون مع فِرَق بحثية عالمية متخصصة، ومن خلال استخدامه لهذه الأداة سيتمكن المركز الطبي الدولي من الوصول إلى مكانة تضاهي أفضل المستشفيات في العالم.

ويهدف المركز الطبي الدولي من خلال تطبيق PROMS إلى فهم أفضل للمخاوف الصحية للمرضى، وترجمة هذه البيانات إلى ممارسات من خلال تطوير الخطط العلاجية القائمة على الأدلة، كما ينسجم استخدام مقاييس النتائج المبلغ عنها من المرضى مع هدف الاستمرار في مساعدة المرضى بالوصول إلى أفضل أدوات الرعاية الصحية المتاحة على مستوى العالم.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:44 AM

المركز الطبي الدولي بجدة يوفر برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض

المستشفى الأول والوحيد في الشرق الأوسط في توفير البرنامج لمرضاه.. وفق أحدث التقنيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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في إطار مسيرته نحو التطوير المستمر والتزامه بتقديم الأفضل في مجال الرعاية الصحية؛ يتفرد المركز الطبي الدولي في جدة بكونه المستشفى الأول والوحيد في الشرق الأوسط في تطبيق برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS) خلال زيارة المريض للعيادات الخارجية؛ وذلك بهدف الحصول على ملاحظات المرضى وتعليقاتهم عن الرعاية بشكل فوري؛ حيث يستخدم هذا النموذج الفريد من الرعاية أحدث التقنيات لإعطاء ملاحظات المريض الأولوية في الرعاية السريرية.

ويحرص المركز الطبي الدولي على تطبيق هذا النموذج في جميع الأقسام باعتباره معيارًا يقيم جودة الرعاية المقدمة في المستشفى، كما أنه يمثل خطوة طموحة لإحداث ثورة في مجال تقديم الرعاية الصحية.

وتعليقًا على الأسبقية في استخدام (PROMS)؛ يقول الدكتور وليد فتيحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي: "نفخر في المركز الطبي الدولي بأن نكون الرائدين في مجال استخدام نماذج متطورة للرعاية؛ حيث يتيح لنا برنامج قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS)، دعم الرعاية الصحية القائمة على القيمة في المملكة".

وتأتي أهمية (PROMS) من كونها استبيانات تم التحقق من صحتها، وقام خبراء متخصصون بإعدادها واستخدامها في مجموعة من المستشفيات الرائدة حول العالم؛ حيث تستغرق تعبئة هذه الاستبيانات أقل من دقيقة من وقت المريض؛ إلا أنها تقدم معلومات دقيقة عن انطباعات المريض حول حالته الصحية، بما يساعد في اتخاذ قرارات مشتركة بين المرضى والكوادر الطبية، ووضع خطط علاجية مثالية تناسب احتياجات كل حالة بشكل خاص، مع تحقيق أفضل رعاية صحية للمريض بإذن الله من أجل الوصول لعافيته.

من الجدير بالذكر أن الأبحاث المبتكرة قد أثبتت أن قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS)، أسهمت في تحسين طرق العلاج وتعزيز جودة الرعاية المقدمة ورفع مستوى رضا المريض وحتى المحافظة على حياته في بعض الحالات.

وفي هذا الخصوص، علق الدكتور عماد صقر، المدير الطبي ورئيس الطاقم الطبي في المركز الطبي الدولي بقوله: "من شأن استخدامنا لهذا النموذج أن يغير القواعد ويسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة لمرضانا، وسوف يسمح لنا استخدام قياس نتائج الرعاية الطبية من وجهة نظر المريض (PROMS) بوضع انطباعات المرضى واحتياجاتهم في صميم كل ما نقوم به، بينما نواصل سعينا نحو التميز".

وتأتي أهمية PROMS من كونها استبيانات موحدة ومعتمدة وبالغة الدقة تم تطويرها بواسطة خبراء طبيين دوليين بالتعاون مع فِرَق بحثية عالمية متخصصة، ومن خلال استخدامه لهذه الأداة سيتمكن المركز الطبي الدولي من الوصول إلى مكانة تضاهي أفضل المستشفيات في العالم.

ويهدف المركز الطبي الدولي من خلال تطبيق PROMS إلى فهم أفضل للمخاوف الصحية للمرضى، وترجمة هذه البيانات إلى ممارسات من خلال تطوير الخطط العلاجية القائمة على الأدلة، كما ينسجم استخدام مقاييس النتائج المبلغ عنها من المرضى مع هدف الاستمرار في مساعدة المرضى بالوصول إلى أفضل أدوات الرعاية الصحية المتاحة على مستوى العالم.

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