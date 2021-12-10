سجَّل سائق فريق ED السعودي عيسى الدوسري، المتوَّج بلقب رالي حائل في نسختَي 2018 و2019، تألقًا ملحوظًا في المرحلة الأولى من باها حائل2، الذي انطلق اليوم من الأجفر حتى الطوال، بمسافة خاصة بلغت 254 كيلومترًا. ورغم العطل المبكر في الـ30 كيلومترًا الأولى للسائق الدوسري، الذي تسبب بفقدان (الديفرنس الأمامي) ومكبح الفرامل، إلا أنه نجح في إيصال سيارته نيسان نافارا V8 إلى خط النهاية في المركز الثاني، والقيادة بمسافة نحو 220 كيلومترًا مع وجود الأعطال الميكانيكية. وتألق الدوسري مع ملاحه الإماراتي علي حسن بعد عودتهما للمشاركة إثر توقفهما عن إكمال باها حائل 1 بسبب العطل الذي لحق بسيارتهما في المرحلة الأولى من الباها. وأكد المتسابق عيسى الدوسري أن نجاحه في إيصال سيارته رغم كل الأعطال المبكرة في مرحلة اليوم يعود لإصراره ورغبته في إكمال مشواره، وتأكيد جودة مكونات سيارته التي يستخدمها لأول مرة في هذا الرالي. وأشار بطل الرالي في نسختين ماضيتين إلى أنه عازم بقوة على مواصلة مشواره غدًا رغم قِصَر مسافة الرالي التي ستكون من الروضة إلى الغزالة، البالغة 181 كيلومترًا. متمنيًا السلامة لجميع السائقين، والتأني في السرعة غدًا في ختام الرالي، الذي عادة ما يشهد منافسة قوية لحرص السائقين على التعويض.

السائق السعودي عيسى الدوسري يحل ثانيًا في المرحلة الأولى لرالي حائل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10 سجَّل سائق فريق ED السعودي عيسى الدوسري، المتوَّج بلقب رالي حائل في نسختَي 2018 و2019، تألقًا ملحوظًا في المرحلة الأولى من باها حائل2، الذي انطلق اليوم من الأجفر حتى الطوال، بمسافة خاصة بلغت 254 كيلومترًا.



ورغم العطل المبكر في الـ30 كيلومترًا الأولى للسائق الدوسري، الذي تسبب بفقدان (الديفرنس الأمامي) ومكبح الفرامل، إلا أنه نجح في إيصال سيارته نيسان نافارا V8 إلى خط النهاية في المركز الثاني، والقيادة بمسافة نحو 220 كيلومترًا مع وجود الأعطال الميكانيكية.



وتألق الدوسري مع ملاحه الإماراتي علي حسن بعد عودتهما للمشاركة إثر توقفهما عن إكمال باها حائل 1 بسبب العطل الذي لحق بسيارتهما في المرحلة الأولى من الباها.



وأكد المتسابق عيسى الدوسري أن نجاحه في إيصال سيارته رغم كل الأعطال المبكرة في مرحلة اليوم يعود لإصراره ورغبته في إكمال مشواره، وتأكيد جودة مكونات سيارته التي يستخدمها لأول مرة في هذا الرالي.



وأشار بطل الرالي في نسختين ماضيتين إلى أنه عازم بقوة على مواصلة مشواره غدًا رغم قِصَر مسافة الرالي التي ستكون من الروضة إلى الغزالة، البالغة 181 كيلومترًا. متمنيًا السلامة لجميع السائقين، والتأني في السرعة غدًا في ختام الرالي، الذي عادة ما يشهد منافسة قوية لحرص السائقين على التعويض.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 10:21 PM

السائق السعودي عيسى الدوسري يحل ثانيًا في المرحلة الأولى لرالي حائل متغلبًا على الأعطال





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سجَّل سائق فريق ED السعودي عيسى الدوسري، المتوَّج بلقب رالي حائل في نسختَي 2018 و2019، تألقًا ملحوظًا في المرحلة الأولى من باها حائل2، الذي انطلق اليوم من الأجفر حتى الطوال، بمسافة خاصة بلغت 254 كيلومترًا.



ورغم العطل المبكر في الـ30 كيلومترًا الأولى للسائق الدوسري، الذي تسبب بفقدان (الديفرنس الأمامي) ومكبح الفرامل، إلا أنه نجح في إيصال سيارته نيسان نافارا V8 إلى خط النهاية في المركز الثاني، والقيادة بمسافة نحو 220 كيلومترًا مع وجود الأعطال الميكانيكية.



وتألق الدوسري مع ملاحه الإماراتي علي حسن بعد عودتهما للمشاركة إثر توقفهما عن إكمال باها حائل 1 بسبب العطل الذي لحق بسيارتهما في المرحلة الأولى من الباها.



وأكد المتسابق عيسى الدوسري أن نجاحه في إيصال سيارته رغم كل الأعطال المبكرة في مرحلة اليوم يعود لإصراره ورغبته في إكمال مشواره، وتأكيد جودة مكونات سيارته التي يستخدمها لأول مرة في هذا الرالي.



وأشار بطل الرالي في نسختين ماضيتين إلى أنه عازم بقوة على مواصلة مشواره غدًا رغم قِصَر مسافة الرالي التي ستكون من الروضة إلى الغزالة، البالغة 181 كيلومترًا. متمنيًا السلامة لجميع السائقين، والتأني في السرعة غدًا في ختام الرالي، الذي عادة ما يشهد منافسة قوية لحرص السائقين على التعويض.