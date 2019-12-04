النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كبار العلماء" تعزّي القيادة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

دعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويُسكنه فسيح جناته

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولأبناء وبنات الفقيد، وللأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدّمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عُرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين؛ مبتهلين إلى الله عز وجل أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.

هيئة كبار العلماء الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كبار العلماء" تعزّي القيادة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز
سبق

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولأبناء وبنات الفقيد، وللأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدّمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عُرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين؛ مبتهلين إلى الله عز وجل أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
01:54 PM

"كبار العلماء" تعزّي القيادة في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

دعت الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة ويُسكنه فسيح جناته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
327

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تعازيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولأبناء وبنات الفقيد، وللأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: نرفع تعازينا لقيادتنا الحكيمة، ونسأل الله تعالى أن يتغمد سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدّمه من خير لوطنه وأمته في ميزان حسناته؛ حيث عُرف عنه الصدق والإخلاص والتفاني في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المواطنين؛ مبتهلين إلى الله عز وجل أن يرفع درجته في عليين، إنه هو الجواد الكريم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,565
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,891
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,228
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,627

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة