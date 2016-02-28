"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 294 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377383 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 294 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368305 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2584 والحالات الحرجة 481 حالة.
"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 294 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-28
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377383 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 294 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368305 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2584 والحالات الحرجة 481 حالة.
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 294 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 فبراير 2021، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377383 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 294 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368305 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6494 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2584 والحالات الحرجة 481 حالة.