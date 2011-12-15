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غداً الخميس.. المرور يطرح الدفعة الثانية من مزاد اللوحات المميزة

تتم إلكترونياً من خلال منصة "أبشر" وسترسل لمُلاكها عبر البريد

تطرح الادارة العامة للمرور، غداً الخميس، الدفعة الثانية من مزاد اللوحات الالكتروني عبر منصة أبشر للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

ودشّنت الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر" في شهر نوفمبر الماضي، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، درّاجة آلية).

وأوضحت أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة تتم إلكترونياً من خلال منصة "أبشر" وسترسل لمُلاكها عبر البريد السعودي.

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غداً الخميس.. المرور يطرح الدفعة الثانية من مزاد اللوحات المميزة
سبق

تطرح الادارة العامة للمرور، غداً الخميس، الدفعة الثانية من مزاد اللوحات الالكتروني عبر منصة أبشر للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

ودشّنت الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر" في شهر نوفمبر الماضي، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، درّاجة آلية).

وأوضحت أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة تتم إلكترونياً من خلال منصة "أبشر" وسترسل لمُلاكها عبر البريد السعودي.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
10:50 AM

غداً الخميس.. المرور يطرح الدفعة الثانية من مزاد اللوحات المميزة

تتم إلكترونياً من خلال منصة "أبشر" وسترسل لمُلاكها عبر البريد

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,059

تطرح الادارة العامة للمرور، غداً الخميس، الدفعة الثانية من مزاد اللوحات الالكتروني عبر منصة أبشر للراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

ودشّنت الإدارة العامة للمرور عبر منصة "أبشر" في شهر نوفمبر الماضي، خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، تسهيلاً على الأفراد الراغبين في تسجيل لوحات مركباتهم بأرقام وأحرف مميزة، (خصوصي، نقل خاص، درّاجة آلية).

وأوضحت أن إجراءات مزاد اللوحات المميزة تتم إلكترونياً من خلال منصة "أبشر" وسترسل لمُلاكها عبر البريد السعودي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,533
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,741
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,468
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,409

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