احتفل الشاب سعد بخيت آل صافي الموظف بفرع وزارة العدل بمكة المكرمة بزواجه يوم أمس بمحافظة رنية بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
"آل صافي" يحتفي بزواجه بمحافظة رنية
احتفل الشاب سعد بخيت آل صافي الموظف بفرع وزارة العدل بمكة المكرمة بزواجه يوم أمس بمحافظة رنية بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
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"آل صافي" يحتفي بزواجه بمحافظة رنيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-09
احتفل الشاب سعد بخيت آل صافي الموظف بفرع وزارة العدل بمكة المكرمة بزواجه يوم أمس بمحافظة رنية بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:16 AM
"آل صافي" يحتفي بزواجه بمحافظة رنية
احتفل الشاب سعد بخيت آل صافي الموظف بفرع وزارة العدل بمكة المكرمة بزواجه يوم أمس بمحافظة رنية بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
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