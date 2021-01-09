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"آل صافي" يحتفي بزواجه بمحافظة رنية

احتفل الشاب سعد بخيت آل صافي الموظف بفرع وزارة العدل بمكة المكرمة بزواجه يوم أمس بمحافظة رنية بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.

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"آل صافي" يحتفي بزواجه بمحافظة رنية
سبق

احتفل الشاب سعد بخيت آل صافي الموظف بفرع وزارة العدل بمكة المكرمة بزواجه يوم أمس بمحافظة رنية بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
01:16 AM

"آل صافي" يحتفي بزواجه بمحافظة رنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل الشاب سعد بخيت آل صافي الموظف بفرع وزارة العدل بمكة المكرمة بزواجه يوم أمس بمحافظة رنية بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.

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