"المراعي" تعلن رفع أسعار بعض منتجات الألبان

أعلنت شركة "المراعي" عن رفع أسعار بعض منتجات الألبان، مبينة أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ المتمثّلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.
أعلنت شركة "المراعي" عن رفع أسعار بعض منتجات الألبان، مبينة أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ المتمثّلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.
أعلنت شركة "المراعي" عن رفع أسعار بعض منتجات الألبان، مبينة أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ المتمثّلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.
أعلنت شركة "المراعي" عن رفع أسعار بعض منتجات الألبان، مبينة أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ المتمثّلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.