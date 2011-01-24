النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

"السلطان" رئيساً لمجلس إدارة "السعودية للكهرباء" و"الزيد" نائباً

في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس

عيّن مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه المنعقد مؤخراً، الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتورَ نجم الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلال دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 21/ 1/ 2021م، وذلك في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس.

ووافقت الجمعيةُ العامة العادية الـ 21 للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداءً من 21/ 1/ 2021م حتى انتهاء الدورة في 20/ 1/ 2024م، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السلطان" رئيساً لمجلس إدارة "السعودية للكهرباء" و"الزيد" نائباً
سبق

عيّن مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه المنعقد مؤخراً، الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتورَ نجم الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلال دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 21/ 1/ 2021م، وذلك في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس.

ووافقت الجمعيةُ العامة العادية الـ 21 للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداءً من 21/ 1/ 2021م حتى انتهاء الدورة في 20/ 1/ 2024م، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:58 PM

"السلطان" رئيساً لمجلس إدارة "السعودية للكهرباء" و"الزيد" نائباً

في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,633

عيّن مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه المنعقد مؤخراً، الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتورَ نجم الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلال دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 21/ 1/ 2021م، وذلك في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس.

ووافقت الجمعيةُ العامة العادية الـ 21 للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداءً من 21/ 1/ 2021م حتى انتهاء الدورة في 20/ 1/ 2024م، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,552
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة