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غارات "التحالف العربي" تدك حصون ميليشيا الحوثي بـ"كتاف" اليمن

وسط قتلى وجرحى للعناصر الإرهابية

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم غارات جوية على ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن القصف استهدف تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غارات "التحالف العربي" تدك حصون ميليشيا الحوثي بـ"كتاف" اليمن
سبق

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم غارات جوية على ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن القصف استهدف تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:01 PM

غارات "التحالف العربي" تدك حصون ميليشيا الحوثي بـ"كتاف" اليمن

وسط قتلى وجرحى للعناصر الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم غارات جوية على ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن القصف استهدف تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كتاف، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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