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‏‎آل الشيخ يوجّه بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي

للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة

وجّه ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك ‏في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.

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‏‎آل الشيخ يوجّه بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي
سبق

وجّه ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك ‏في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:53 AM

‏‎آل الشيخ يوجّه بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح كورونا لمنسوبي التعليم قبل بدء العام الدراسي

للعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وجّه ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم، واستكمال ذلك قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ؛ للعودة إلى الحياة الطبيعية، وانتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك ‏في ضوء التوجيهات السامية، وحرصاً على سلامة منسوبي الوزارة وإدارات التعليم والجامعات والتدريب التقني.

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