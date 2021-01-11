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مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

وزراء: "ذا لاين" يواكب جهود ولي العهد لجعل السعودية محل أنظار العالم

وصفوه بأنه نقلة نوعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية

نوَّه عدد من أصحاب المعالي الوزراء بإطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في نيوم، الذي وصفوه بنقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية، بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية، ويواكب الجديد في عالم التقنية. مؤكدين أنه امتدادٌ للجهود التي يبذلها سمو ولي العهد لجعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم بتويتر تزامنًا مع إطلاق سمو ولي العهد المشروع رافعين التهنئة المقرونة بالدعاء الخالص للقيادة الرشيدة بهذا المشروع الرائد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ولي العهد الأمير ‫محمد بن سلمان -حفظه الله- بهذا المشروع يهدي السعوديين هذه الليلة حلمًا جديدًا، ويعلن البدء في تأسيس "‫ذا لاين" أكبر مدينة عالمية صديقة للبيئة ضمن مشاريع نيوم.

ولفت الوزير "آل الشيخ" إلى أن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل، وسيدفع باتجاه أن تكون ‫السعودية قلب المنطقة النابض اقتصاديًّا بإذن الله.

وقال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة: إن مشروع ذا لاين يستشرف مستقبلاً مشرقًا خاليًا من حوادث الطرق والتلوث، ويعكس رؤية سعودية ثاقبة، تسبق العالم أجمع.

وأضاف: ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة.

من ناحيته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إن إعلان سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- ‫مشروع ذا لاين يمثل أفقًا واسعًا لمستقبل المدينة الحلم، ويحمل بُعدًا حضاريًّا، ونظرة استشرافية لمدن المستقبل التي تهتم بالإنسان والبيئة للحفاظ على كوكبنا. فخورون برؤية وطننا، وبـ"مشروع نيوم".

بدوره، أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن إعلان سمو سيدي ولي العهد مشروع المستقبل "ذا لاين" امتداد للخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030. مختتمًا تغريدته بقوله: مشروع عملاق نحو مستقبل مشرق لوطننا الغالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء: "ذا لاين" يواكب جهود ولي العهد لجعل السعودية محل أنظار العالم
سبق

نوَّه عدد من أصحاب المعالي الوزراء بإطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في نيوم، الذي وصفوه بنقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية، بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية، ويواكب الجديد في عالم التقنية. مؤكدين أنه امتدادٌ للجهود التي يبذلها سمو ولي العهد لجعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم بتويتر تزامنًا مع إطلاق سمو ولي العهد المشروع رافعين التهنئة المقرونة بالدعاء الخالص للقيادة الرشيدة بهذا المشروع الرائد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ولي العهد الأمير ‫محمد بن سلمان -حفظه الله- بهذا المشروع يهدي السعوديين هذه الليلة حلمًا جديدًا، ويعلن البدء في تأسيس "‫ذا لاين" أكبر مدينة عالمية صديقة للبيئة ضمن مشاريع نيوم.

ولفت الوزير "آل الشيخ" إلى أن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل، وسيدفع باتجاه أن تكون ‫السعودية قلب المنطقة النابض اقتصاديًّا بإذن الله.

وقال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة: إن مشروع ذا لاين يستشرف مستقبلاً مشرقًا خاليًا من حوادث الطرق والتلوث، ويعكس رؤية سعودية ثاقبة، تسبق العالم أجمع.

وأضاف: ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة.

من ناحيته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إن إعلان سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- ‫مشروع ذا لاين يمثل أفقًا واسعًا لمستقبل المدينة الحلم، ويحمل بُعدًا حضاريًّا، ونظرة استشرافية لمدن المستقبل التي تهتم بالإنسان والبيئة للحفاظ على كوكبنا. فخورون برؤية وطننا، وبـ"مشروع نيوم".

بدوره، أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن إعلان سمو سيدي ولي العهد مشروع المستقبل "ذا لاين" امتداد للخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030. مختتمًا تغريدته بقوله: مشروع عملاق نحو مستقبل مشرق لوطننا الغالي.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
01:05 AM

وزراء: "ذا لاين" يواكب جهود ولي العهد لجعل السعودية محل أنظار العالم

وصفوه بأنه نقلة نوعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية

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عبدالله العنزي - الرياض
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نوَّه عدد من أصحاب المعالي الوزراء بإطلاق ‎مشروع "ذا لاين" في نيوم، الذي وصفوه بنقلة نوعية وإبداعية في النظرة المستقبلية لتصميم المجتمعات الحضرية، بمفهوم يحمي البيئة الطبيعية، ويواكب الجديد في عالم التقنية. مؤكدين أنه امتدادٌ للجهود التي يبذلها سمو ولي العهد لجعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم بتويتر تزامنًا مع إطلاق سمو ولي العهد المشروع رافعين التهنئة المقرونة بالدعاء الخالص للقيادة الرشيدة بهذا المشروع الرائد.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ولي العهد الأمير ‫محمد بن سلمان -حفظه الله- بهذا المشروع يهدي السعوديين هذه الليلة حلمًا جديدًا، ويعلن البدء في تأسيس "‫ذا لاين" أكبر مدينة عالمية صديقة للبيئة ضمن مشاريع نيوم.

ولفت الوزير "آل الشيخ" إلى أن المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل، وسيدفع باتجاه أن تكون ‫السعودية قلب المنطقة النابض اقتصاديًّا بإذن الله.

وقال وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة: إن مشروع ذا لاين يستشرف مستقبلاً مشرقًا خاليًا من حوادث الطرق والتلوث، ويعكس رؤية سعودية ثاقبة، تسبق العالم أجمع.

وأضاف: ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة.

من ناحيته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إن إعلان سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- ‫مشروع ذا لاين يمثل أفقًا واسعًا لمستقبل المدينة الحلم، ويحمل بُعدًا حضاريًّا، ونظرة استشرافية لمدن المستقبل التي تهتم بالإنسان والبيئة للحفاظ على كوكبنا. فخورون برؤية وطننا، وبـ"مشروع نيوم".

بدوره، أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن إعلان سمو سيدي ولي العهد مشروع المستقبل "ذا لاين" امتداد للخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030. مختتمًا تغريدته بقوله: مشروع عملاق نحو مستقبل مشرق لوطننا الغالي.

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