معادن أول شركة سعودية تحصل على الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة

العوهلي: تترجم اتباع أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية التي تربطنا ببعض وبالجهات

معـادن؛ إحدى أسرع شركات التعدين نمواً على الصعيد العالمي، وأكبر شركة تعدين متعددة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط، أول شركة سعودية تحصل على شهادة الآيزو 37001:2016 في نظام إدارة مكافحة الرشوة، صممت هذه الشهادة لمساعدة وتوفير التوجيه والإرشاد للشركات والمؤسسات العالمية في تطبيق نظام مخصّص لإدارة مكافحة الرشوة، والتحقق من المتطلبات النظامية اللازمة.

وتسهيلاً لحصولها على هذه الشهادة، قامت مــعــادن بتلبية وتخطي المعايير المعتمدة ضمن شهادة الآيزو 37001 حيث استكملت بنجاح الاختبارات والمراجعة الشاملة لسياسات وإجراءات مكافحة الرشوة، والتي تشمل مراجعة لإجراءات مــعــادن في إدارات التمويل والموارد البشرية والشؤون القانونية والإدارية والعلاقات الحكومية والمشتريات، إضافة إلى إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام.

وقال المهندس مساعد بين سليمان العوهلي، الرئيس التنفيذي لمــعــادن: "تعد النزاهة واحدة من القيم الأساسية الأربع التي تلتزم بها مــعــادن، إذ إنها تترجم الصدق والإنصاف واتباع أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية في العلاقات التي تربطنا ببعضنا بعضا وبمختلف الجهات المعنية.. ويمثّل حصولنا على هذه الشهادة دلالة واضحة على التزامنا المتواصل بهذه القيم لمكافحة الرشوة والفساد على مختلف المستويات، كما أنه يعزّز من جهودنا المبذولة في إدارتَي الالتزام والحوكمة، وبدعم من خدمة مستقلة للإبلاغ عن المخالفات لضمان الشفافية التامة".

وأضاف العوهلي: "نلتزم في مــعــادن باتباع أعلى المعايير الأخلاقية من خلال الحرص الدائم على احترام موظفينا والمجتمعات التي نزوّدها بخدماتنا والبيئات التي نعمل فيها. ومن خلال تحقيقها هذا الإنجاز، تواصل مــعــادن مضيها قدماً نحو تحقيق طموحها، بأن تصبح عملاق تعدين مستداماً وقدوة يُحتذى بها في العمليات التي تتولاها كافة".

يُذكر أنه تم منح الشهادة لمــعــادن من قبل شركة مركز التميّز في مكافحة الرشوة والفساد المحدودة، التي تحظى خدماتها باعتماد من المملكة المتحدة للاعتماد في منح شهادات الآيزو 37001 في أنظمة إدارة مكافحة الرشوة.