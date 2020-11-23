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زلزال يضرب محافظة سكيكدة الجزائرية.. فجر اليوم

بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر

سجلت مصالح الدفاع المدني الجزائري، عدة تشققات وانهيارات بسيطة في البنايات، جراء الزلزال الذي ضرب محافظة سكيكدة وقوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، والتي كانت متبوعة بهزتين ارتداديتين.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني بمحافظة سكيكدة، أن التشققات والانهيارات البسيطة سُجلت بعدة مناطق بالمحافظة؛ منها منقطة عين قشرة، وعين بوزيان، ورمضان جمال، ومركز الهلال الأحمر الجزائري، ومنطقة بوشطاطة، ومحكمة الحروش، وبلدية سكيكدة، ومؤسسة الديوان الجهوي للفلاحة.

وأضافت المصادر نفسها أن وحدات الدفاع المدني تتواجد حاليًّا في حالة تأهب، مع تسخير كل الإمكانيات الضرورية في حالة وقوع هزة أخرى محتملة.

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زلزال يضرب محافظة سكيكدة الجزائرية.. فجر اليوم
سبق

سجلت مصالح الدفاع المدني الجزائري، عدة تشققات وانهيارات بسيطة في البنايات، جراء الزلزال الذي ضرب محافظة سكيكدة وقوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، والتي كانت متبوعة بهزتين ارتداديتين.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني بمحافظة سكيكدة، أن التشققات والانهيارات البسيطة سُجلت بعدة مناطق بالمحافظة؛ منها منقطة عين قشرة، وعين بوزيان، ورمضان جمال، ومركز الهلال الأحمر الجزائري، ومنطقة بوشطاطة، ومحكمة الحروش، وبلدية سكيكدة، ومؤسسة الديوان الجهوي للفلاحة.

وأضافت المصادر نفسها أن وحدات الدفاع المدني تتواجد حاليًّا في حالة تأهب، مع تسخير كل الإمكانيات الضرورية في حالة وقوع هزة أخرى محتملة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:27 AM

زلزال يضرب محافظة سكيكدة الجزائرية.. فجر اليوم

بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مصالح الدفاع المدني الجزائري، عدة تشققات وانهيارات بسيطة في البنايات، جراء الزلزال الذي ضرب محافظة سكيكدة وقوتها 5.2 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم، والتي كانت متبوعة بهزتين ارتداديتين.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني بمحافظة سكيكدة، أن التشققات والانهيارات البسيطة سُجلت بعدة مناطق بالمحافظة؛ منها منقطة عين قشرة، وعين بوزيان، ورمضان جمال، ومركز الهلال الأحمر الجزائري، ومنطقة بوشطاطة، ومحكمة الحروش، وبلدية سكيكدة، ومؤسسة الديوان الجهوي للفلاحة.

وأضافت المصادر نفسها أن وحدات الدفاع المدني تتواجد حاليًّا في حالة تأهب، مع تسخير كل الإمكانيات الضرورية في حالة وقوع هزة أخرى محتملة.

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