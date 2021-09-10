وجه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق اسم شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط بتغيير المسمى من شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع. وأنهت أمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط على نفس الشارع الذي استشهد فيه تخليداً وتكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن شهيد الواجب الذي استهدفته يد الغدر والخيانة والإرهاب أثناء خروجه من منزله متجهاً إلى مقر عمله بعدما التحم معهم يدفعه حب الدين والمليك والوطن قبل 16 عاماً الموافق 11/ 5/ 1426 بحي الشرائع بمكة المكرمة. من جانبه، ثمن مدير مركز حي المعابدة سالم السواط موافقة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إطلاق اسم شهيد الوطن العميد مبارك الصواط على الشارع الذي استشهد فيه. تأتي هذه اللفتة الكريمة من "الفيصل" انطلاقاً للمبدأ الذي رسمته دولتنا المباركة دولة الكرامة والوفاء بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم الذين قدموا أرواحهم لوطنهم العظيم المملكة العربية السعودية فوطننا يستحق الكثير.

"الفيصل" يوجه بإطلاق اسم شهيد الواجب العميد الصواط على الشارع الذي استشهد فيه هادي العصيمي سبق 2021-09-10 وجه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق اسم شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط بتغيير المسمى من شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع.



وأنهت أمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط على نفس الشارع الذي استشهد فيه تخليداً وتكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن شهيد الواجب الذي استهدفته يد الغدر والخيانة والإرهاب أثناء خروجه من منزله متجهاً إلى مقر عمله بعدما التحم معهم يدفعه حب الدين والمليك والوطن قبل 16 عاماً الموافق 11/ 5/ 1426 بحي الشرائع بمكة المكرمة.



من جانبه، ثمن مدير مركز حي المعابدة سالم السواط موافقة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إطلاق اسم شهيد الوطن العميد مبارك الصواط على الشارع الذي استشهد فيه.



تأتي هذه اللفتة الكريمة من "الفيصل" انطلاقاً للمبدأ الذي رسمته دولتنا المباركة دولة الكرامة والوفاء بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم الذين قدموا أرواحهم لوطنهم العظيم المملكة العربية السعودية فوطننا يستحق الكثير.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 12:03 AM

"الفيصل" يوجه بإطلاق اسم شهيد الواجب العميد الصواط على الشارع الذي استشهد فيه تكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن الذي استهدفته يد الغدر والإرهاب قبل 16عاماً





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وجه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإطلاق اسم شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط بتغيير المسمى من شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع.



وأنهت أمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط على نفس الشارع الذي استشهد فيه تخليداً وتكريماً لاسمه كأحد أبطال الوطن شهيد الواجب الذي استهدفته يد الغدر والخيانة والإرهاب أثناء خروجه من منزله متجهاً إلى مقر عمله بعدما التحم معهم يدفعه حب الدين والمليك والوطن قبل 16 عاماً الموافق 11/ 5/ 1426 بحي الشرائع بمكة المكرمة.



من جانبه، ثمن مدير مركز حي المعابدة سالم السواط موافقة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إطلاق اسم شهيد الوطن العميد مبارك الصواط على الشارع الذي استشهد فيه.



تأتي هذه اللفتة الكريمة من "الفيصل" انطلاقاً للمبدأ الذي رسمته دولتنا المباركة دولة الكرامة والوفاء بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم الذين قدموا أرواحهم لوطنهم العظيم المملكة العربية السعودية فوطننا يستحق الكثير.