رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية مصورة احتفال "أهالي الطائف" بذكرى اليوم الوطني الـ89 في الشوارع الرئيسة والمتنزهات بالمحافظة، وذلك بارتدائهم الملابس، وتوشحهم الشعارات الوطنية، حاملين راية التوحيد، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة منهم.
شاهد .. عدسة "سبق" ترصد فرحة أهالي الطائف متوشحين بالأعلام وصور القيادة
رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية مصورة احتفال "أهالي الطائف" بذكرى اليوم الوطني الـ89 في الشوارع الرئيسة والمتنزهات بالمحافظة، وذلك بارتدائهم الملابس، وتوشحهم الشعارات الوطنية، حاملين راية التوحيد، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة منهم.
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شاهد .. عدسة "سبق" ترصد فرحة أهالي الطائف متوشحين بالأعلام وصور القيادةمتعب البقمي سبق 2019-09-24
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
01:09 AM
شاهد .. عدسة "سبق" ترصد فرحة أهالي الطائف متوشحين بالأعلام وصور القيادة
رصدت عدسة "سبق" في جولة ميدانية مصورة احتفال "أهالي الطائف" بذكرى اليوم الوطني الـ89 في الشوارع الرئيسة والمتنزهات بالمحافظة، وذلك بارتدائهم الملابس، وتوشحهم الشعارات الوطنية، حاملين راية التوحيد، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة منهم.
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