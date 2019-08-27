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مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق لضم "رونالدو"

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان صحافي: يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط اكتمال الشروط الشخصية والفحص الطبي.

وأضاف: "فاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وتوج بأكثر من 30 لقبا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، واليورو مع منتخب البرتغالي".

وختم: "في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة، ويتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو".

وكان رونالدو البالغ عمره 36 عاما، انضم إلى يوفنتوس في العام 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، لكن النجم البرتغالي أصر على الرحيل عن الفريق الإيطالي قبل عام من نهاية عقده في صيف 2022.

يُذكر أن رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.


وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتوج معه بعدة ألقاب محلية وقارية.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق لضم "رونالدو"
سبق

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان صحافي: يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط اكتمال الشروط الشخصية والفحص الطبي.

وأضاف: "فاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وتوج بأكثر من 30 لقبا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، واليورو مع منتخب البرتغالي".

وختم: "في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة، ويتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو".

وكان رونالدو البالغ عمره 36 عاما، انضم إلى يوفنتوس في العام 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، لكن النجم البرتغالي أصر على الرحيل عن الفريق الإيطالي قبل عام من نهاية عقده في صيف 2022.

يُذكر أن رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.


وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتوج معه بعدة ألقاب محلية وقارية.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
07:44 PM

مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق لضم "رونالدو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان صحافي: يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط اكتمال الشروط الشخصية والفحص الطبي.

وأضاف: "فاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وتوج بأكثر من 30 لقبا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، واليورو مع منتخب البرتغالي".

وختم: "في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة، ويتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو".

وكان رونالدو البالغ عمره 36 عاما، انضم إلى يوفنتوس في العام 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، لكن النجم البرتغالي أصر على الرحيل عن الفريق الإيطالي قبل عام من نهاية عقده في صيف 2022.

يُذكر أن رونالدو، لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.


وسجل رونالدو 118 هدفا، وقدم 69 تمريرة حاسمة، في 292 مباراة مع مانشستر يونايتد، وتوج معه بعدة ألقاب محلية وقارية.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

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