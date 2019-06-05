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بالتزكية .. "إنفانتينو" يفوز برئاسة "فيفا" حتى 2023

السويسري كان المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الدولي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تنصيب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الحالي، رئيسًا جديدًا لفترة جديدة بالتزكية حتى 2023؛ كونه المرشح الوحيد في مقعد الرئاسة.

ووفق "رويترز" أغلق فيفا باب الترشح في 6 فبراير الماضي لرئاسة الاتحاد الدولي، ولم يتقدم سوى إنفانتينو الرئيس الحالي صاحب الـ48 عامًا.

وكان إنفانتينو قد تم تعيينه رئيسًا للفيفا في فبراير 2016 خلفًا لمواطنه "سيب بلاتر"، الذي رحل عن منصبه بعد تورطه في عدة قضايا فساد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بالتزكية .. "إنفانتينو" يفوز برئاسة "فيفا" حتى 2023
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تنصيب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الحالي، رئيسًا جديدًا لفترة جديدة بالتزكية حتى 2023؛ كونه المرشح الوحيد في مقعد الرئاسة.

ووفق "رويترز" أغلق فيفا باب الترشح في 6 فبراير الماضي لرئاسة الاتحاد الدولي، ولم يتقدم سوى إنفانتينو الرئيس الحالي صاحب الـ48 عامًا.

وكان إنفانتينو قد تم تعيينه رئيسًا للفيفا في فبراير 2016 خلفًا لمواطنه "سيب بلاتر"، الذي رحل عن منصبه بعد تورطه في عدة قضايا فساد.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:06 PM

بالتزكية .. "إنفانتينو" يفوز برئاسة "فيفا" حتى 2023

السويسري كان المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تنصيب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الحالي، رئيسًا جديدًا لفترة جديدة بالتزكية حتى 2023؛ كونه المرشح الوحيد في مقعد الرئاسة.

ووفق "رويترز" أغلق فيفا باب الترشح في 6 فبراير الماضي لرئاسة الاتحاد الدولي، ولم يتقدم سوى إنفانتينو الرئيس الحالي صاحب الـ48 عامًا.

وكان إنفانتينو قد تم تعيينه رئيسًا للفيفا في فبراير 2016 خلفًا لمواطنه "سيب بلاتر"، الذي رحل عن منصبه بعد تورطه في عدة قضايا فساد.

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