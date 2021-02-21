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"الوطني للأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن وجود عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن وجود عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
10:03 AM

"الوطني للأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة؛ تضمن وجود عوائق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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