أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "محمد بن متعب بن جلوي"

وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين

أدى أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة مع أمير الرياض: الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالله بن مساعد، والأمير مساعد بن جلوي بن عبدالله بن مساعد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وأشقاء الفقيد (عبدالعزيز، وفيصل)، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.