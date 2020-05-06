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باكستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 22550 حالة

مركز الرصد: توفّيت منها 526 حالة وتماثلت للشفاء 6217 حالة

ارتفعت محصلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في باكستان إلى 22550 حالة؛ توفيت منها 526 حالة، وتماثلت للشفاء 6217 حالة؛ وفقًا للإحصاء الصادر اليوم عن المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.

وأوضح الإحصاء أنه لا تزال 15807 حالات تخضع للحجر الصحي، ويوجد من إجمالي الإصابات المؤكدة في باكستان 8420 حالة في إقليم البنجاب، و8189 حالة في إقليم السند.

كما توجد 3499 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و1495 حالة في إقليم بلوشستان، و386 في إقليم جلجت بلتستان، و76 حالة في إقليم كشمير الحرة، و485 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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باكستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 22550 حالة
سبق

ارتفعت محصلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في باكستان إلى 22550 حالة؛ توفيت منها 526 حالة، وتماثلت للشفاء 6217 حالة؛ وفقًا للإحصاء الصادر اليوم عن المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.

وأوضح الإحصاء أنه لا تزال 15807 حالات تخضع للحجر الصحي، ويوجد من إجمالي الإصابات المؤكدة في باكستان 8420 حالة في إقليم البنجاب، و8189 حالة في إقليم السند.

كما توجد 3499 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و1495 حالة في إقليم بلوشستان، و386 في إقليم جلجت بلتستان، و76 حالة في إقليم كشمير الحرة، و485 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:58 PM

باكستان.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 22550 حالة

مركز الرصد: توفّيت منها 526 حالة وتماثلت للشفاء 6217 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت محصلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في باكستان إلى 22550 حالة؛ توفيت منها 526 حالة، وتماثلت للشفاء 6217 حالة؛ وفقًا للإحصاء الصادر اليوم عن المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.

وأوضح الإحصاء أنه لا تزال 15807 حالات تخضع للحجر الصحي، ويوجد من إجمالي الإصابات المؤكدة في باكستان 8420 حالة في إقليم البنجاب، و8189 حالة في إقليم السند.

كما توجد 3499 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و1495 حالة في إقليم بلوشستان، و386 في إقليم جلجت بلتستان، و76 حالة في إقليم كشمير الحرة، و485 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

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