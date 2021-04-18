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"آل فطيح" يثمّن دعم القيادة منصة "إحسان"‎ الخيرية

عدّها امتداداً لإيمانها بتمكين القطاع غير الربحي

ثمّن الأمين العام لجمعية إحسان للخدمات القانونية "سعود آل فطيح"؛ دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، منصة إحسان، الذي يأتي امتداداً لدعمهما العمل الخيري وإيمانهما بأهمية تمكين القطاع غير الربحي الذي يعد من أهم الركائز التي بُنيت عليها "رؤية 2030م".

وقال آل فطيح إن الاهتمام المباشر الذي تحظى به منصة “إحسان” من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يُعد امتداداً لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقيته.


وقدم آل فطيح شكره للقيادة التي دعمت العمل المجتمعي وساعدته للاضطلاع بالدور المنشود منه، وما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة من جهود في سبيل تطوير وتنمية القطاع غير الربحي في المملكة، كما يتقدم بالشكر لكل منسوبي الجمعيات الأهلية التي قدمت ومازالت تقدم من أعمال مجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن.


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"آل فطيح" يثمّن دعم القيادة منصة "إحسان"‎ الخيرية
سبق

ثمّن الأمين العام لجمعية إحسان للخدمات القانونية "سعود آل فطيح"؛ دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، منصة إحسان، الذي يأتي امتداداً لدعمهما العمل الخيري وإيمانهما بأهمية تمكين القطاع غير الربحي الذي يعد من أهم الركائز التي بُنيت عليها "رؤية 2030م".

وقال آل فطيح إن الاهتمام المباشر الذي تحظى به منصة “إحسان” من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يُعد امتداداً لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقيته.


وقدم آل فطيح شكره للقيادة التي دعمت العمل المجتمعي وساعدته للاضطلاع بالدور المنشود منه، وما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة من جهود في سبيل تطوير وتنمية القطاع غير الربحي في المملكة، كما يتقدم بالشكر لكل منسوبي الجمعيات الأهلية التي قدمت ومازالت تقدم من أعمال مجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن.


18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:40 AM

"آل فطيح" يثمّن دعم القيادة منصة "إحسان"‎ الخيرية

عدّها امتداداً لإيمانها بتمكين القطاع غير الربحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن الأمين العام لجمعية إحسان للخدمات القانونية "سعود آل فطيح"؛ دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، منصة إحسان، الذي يأتي امتداداً لدعمهما العمل الخيري وإيمانهما بأهمية تمكين القطاع غير الربحي الذي يعد من أهم الركائز التي بُنيت عليها "رؤية 2030م".

وقال آل فطيح إن الاهتمام المباشر الذي تحظى به منصة “إحسان” من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يُعد امتداداً لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقيته.


وقدم آل فطيح شكره للقيادة التي دعمت العمل المجتمعي وساعدته للاضطلاع بالدور المنشود منه، وما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة من جهود في سبيل تطوير وتنمية القطاع غير الربحي في المملكة، كما يتقدم بالشكر لكل منسوبي الجمعيات الأهلية التي قدمت ومازالت تقدم من أعمال مجتمعية في سبيل خدمة الوطن والمواطن.


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