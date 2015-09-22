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الحدود الشمالية تتزين بـ 5000 علم في الشوارع والميادين احتفاءً باليوم الوطني 91

تزينت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 5 آلاف علم سعودي في الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء؛ احتفاءً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت لهذه المناسبة، حيث زُين ما يقارب 4094 عمود إنارة ووزع أكثر من 5742 علمًا على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد، و565 لوحة لهذه المناسبة الوطنية, كما رُكبت 30 شاشة عرض, بالإضافة إلى تزين المسطحات الخضراء والميادين.

واستعدت الجهات ذات العلاقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع الاحتفاء للحد من تفشي فيروس كورونا.

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الحدود الشمالية تتزين بـ 5000 علم في الشوارع والميادين احتفاءً باليوم الوطني 91
سبق

تزينت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 5 آلاف علم سعودي في الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء؛ احتفاءً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت لهذه المناسبة، حيث زُين ما يقارب 4094 عمود إنارة ووزع أكثر من 5742 علمًا على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد، و565 لوحة لهذه المناسبة الوطنية, كما رُكبت 30 شاشة عرض, بالإضافة إلى تزين المسطحات الخضراء والميادين.

واستعدت الجهات ذات العلاقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع الاحتفاء للحد من تفشي فيروس كورونا.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:59 PM

الحدود الشمالية تتزين بـ 5000 علم في الشوارع والميادين احتفاءً باليوم الوطني 91

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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تزينت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية بأكثر من 5 آلاف علم سعودي في الشوارع والميادين والمسطحات الخضراء؛ احتفاءً باليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت لهذه المناسبة، حيث زُين ما يقارب 4094 عمود إنارة ووزع أكثر من 5742 علمًا على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد، و565 لوحة لهذه المناسبة الوطنية, كما رُكبت 30 شاشة عرض, بالإضافة إلى تزين المسطحات الخضراء والميادين.

واستعدت الجهات ذات العلاقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع الاحتفاء للحد من تفشي فيروس كورونا.

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