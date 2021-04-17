لجنة تحكيم مسابقة الملك سلمان تستمع لتلاوات 29 متسابقاً ومتسابقة

في اليوم الخامس من التصفيات النهائية وعبر الشاشات الافتراضية

استمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين أمس، إلى تلاوات 29 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي عسير وبريدة ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيانها الصحفي اليومي عن المسابقة أن لجان التحكيم استمعت إلى تلاوات 29 متسابقاً ومتسابقة منهم 5 بنين و4 بنات من أبناء الشهداء يتبعون لوزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة الدفاع من القصيم وعسير عبر الشاشات الافتراضية من خلال استخدام التقنية الحديثة، بمقار استقبال المتسابقين بفروع الوزارة بمناطق المملكة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرّتها الجهات المختصة لسلامة وصحة المتسابقين.





فيما تختتم لجنة التحكيم مساء اليوم التصفيات النهائية إلى الاستماع لـ 19 متسابقاً ومتسابقة في الجلسة السادسة يمثلون مناطق الباحة وحائل وتبوك، حيث يشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة 3234000 ريال، ويشارك في التصفيات النهائية 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة من أصل 4300 متسابق ومتسابقة شاركوا في التصفيات الأولية.