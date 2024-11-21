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الأرصاد تُنبّه مكة المكرمة والمدينة المنورة من أتربة مثارة

تستمر حتى الخامسة عصرًا وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الخامسة عصرًا، تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (ينبع، والعيص، وبدر).

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (جدة، والجموم، وخليص، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا.

الأرصاد أتربة مثارة حالة الطقس مكة المكرمة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تُنبّه مكة المكرمة والمدينة المنورة من أتربة مثارة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الخامسة عصرًا، تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (ينبع، والعيص، وبدر).

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (جدة، والجموم، وخليص، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
09:35 AM

الأرصاد تُنبّه مكة المكرمة والمدينة المنورة من أتربة مثارة

تستمر حتى الخامسة عصرًا وتؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الخامسة عصرًا، تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (ينبع، والعيص، وبدر).

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (جدة، والجموم، وخليص، ورابغ).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصرًا.

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