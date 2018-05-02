هيئة الرياضة تنظم بطولة رمضانية دولية على كأس تركي آل الشيخ

بمشاركة فرق الجاليات وبحضور عدد من المدربين العرب

تنظم الهيئة العامة للرياضة خلال الفترة من 1 رمضان المقبل وحتى الـ 19 من الشهر نفسه، البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ للهواة في كرة القدم، وذلك بمحافظة جدة في الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وخصصت الهيئة العامة للرياضة بدعم من رئيس مجلس الإدارة، جوائز مالية ضخمة لكافة الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، التي ستشهد حضور عدد كبير من الهواة من فرق الجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية، وكذلك وجود عدد من المدربين العرب الذين يحملون سجلاً حافلاً في رياضة كرة القدم العربية، بالإضافة إلى مشاركة عدة فرق من أبرز فرق الأحياء بمختلف مناطق المملكة.

وتأتي إقامة هذه البطولة الكروية الرمضانية في ظل الحراك الرياضي الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة، حيث تم مؤخراً تنظيم عدد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية، مثل بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج وسباق الأبطال للسيارات، وبطولة الرياضات الإلكترونية على كأس الهيئة العامة للرياضة، وبطولة المملكة للبلوت، والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة، وأخيراً منافسات أعظم رويال رامبل (WWE)؛ ما يؤكد سعي الهيئة الدائم إلى زيادة ممارسي الرياضة في المجتمع لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية؛ بوصف ذلك أحد أهم أهدافها المواكبة لرؤية 2030، وتطوير النشاط الرياضي ـ خاصة كرة القدم ـ في شهر رمضان بما يحقق آمال وطموح الشباب.