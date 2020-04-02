بلدية بارق تغلق 5 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية

ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد

أغلقت بلدية محافظة بارق، خمسة مطاعم مخالفة، الأربعاء، خلال جولة رقابية في قسم صحة البيئة ببارق، ومركز ثلوث المنظر، على المراكز التجارية والمطاعم والبوفيهات وحلقات الخضار والفواكه.

جاءت الجولة بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية، المهندس محمد مرزن، وضمن إجراءات البلدية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت عن رصد تسع مخالفات صحية، وإنذار المخالفين ومجازاتهم عليها، حسب الأنظمة واللوائح، وإغلاق محلين لعدم تطبيق الاشتراطات الوقائية من الفيروس، وثلاثة محلات لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

ومن جانب آخر، أزال مراقبو البلدية في مركز ثلوث المنظر، البسطات العشوائية المخالفة ومصادرة الخضار المعروضة عليها، ضمن جهود البلدية الرقابية.