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إيران تتجاوز المليون إصابة بـ"كورونا "

الجائحة خلّفت حوالي 50 ألف وفاة

تخطّت إيران، اليوم الخميس، عتبة المليون إصابة بوباء "كوفيد-19".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن بلادها سجلت مليوناً وثلاثة آلاف و494 إصابة، منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير.

وأسفرت جائحة كورونا عن وفاة 49 ألفاً و348 شخصاً في إيران، طبقاً للأرقام الرسمية التي تعترف الحكومة نفسها أنها أدنى من الواقع، نظراً لأسباب مرتبطة بعمليات الفحص.

ووفق "فرانس برس" في خلال الساعات الـ24 الماضية، توفي 358 شخصاً إضافياً، وسجلت 13.922 إصابة جديدة.

ومنذ أيام، يتجه العدد اليومي للوفيات الجديدة بـ"كورونا" في إيران إلى الانخفاض، وفق الأرقام الرسمية، حيث إن متوسطها فاق خلال شهر نوفمبر، 400 حالة في اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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إيران تتجاوز المليون إصابة بـ"كورونا "
سبق

تخطّت إيران، اليوم الخميس، عتبة المليون إصابة بوباء "كوفيد-19".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن بلادها سجلت مليوناً وثلاثة آلاف و494 إصابة، منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير.

وأسفرت جائحة كورونا عن وفاة 49 ألفاً و348 شخصاً في إيران، طبقاً للأرقام الرسمية التي تعترف الحكومة نفسها أنها أدنى من الواقع، نظراً لأسباب مرتبطة بعمليات الفحص.

ووفق "فرانس برس" في خلال الساعات الـ24 الماضية، توفي 358 شخصاً إضافياً، وسجلت 13.922 إصابة جديدة.

ومنذ أيام، يتجه العدد اليومي للوفيات الجديدة بـ"كورونا" في إيران إلى الانخفاض، وفق الأرقام الرسمية، حيث إن متوسطها فاق خلال شهر نوفمبر، 400 حالة في اليوم.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
03:56 PM

إيران تتجاوز المليون إصابة بـ"كورونا "

الجائحة خلّفت حوالي 50 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تخطّت إيران، اليوم الخميس، عتبة المليون إصابة بوباء "كوفيد-19".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن بلادها سجلت مليوناً وثلاثة آلاف و494 إصابة، منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير.

وأسفرت جائحة كورونا عن وفاة 49 ألفاً و348 شخصاً في إيران، طبقاً للأرقام الرسمية التي تعترف الحكومة نفسها أنها أدنى من الواقع، نظراً لأسباب مرتبطة بعمليات الفحص.

ووفق "فرانس برس" في خلال الساعات الـ24 الماضية، توفي 358 شخصاً إضافياً، وسجلت 13.922 إصابة جديدة.

ومنذ أيام، يتجه العدد اليومي للوفيات الجديدة بـ"كورونا" في إيران إلى الانخفاض، وفق الأرقام الرسمية، حيث إن متوسطها فاق خلال شهر نوفمبر، 400 حالة في اليوم.

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