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وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، أن المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

ونوه وزير الخارجية ونظيره البرازيلي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، بالعلاقات الثنائية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وغيرها، مشيرين إلى أن قيادة البلدين الصديقين لديهما تطلعات كبيرة في تعميق العلاقات المشتركة بين الشعبين والبلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارته للبرازيل تؤكد حرص المملكة على فتح آفاق أوسع مع جمهورية البرازيل، وتوطيد التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

فيما أشاد الوزير البرازيلي برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها للمنطقة والعالم، كما نوه بدور المملكة في حماية كوكب الأرض خاصة ما أعلنه سمو ولي العهد من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات
سبق

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، أن المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

ونوه وزير الخارجية ونظيره البرازيلي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، بالعلاقات الثنائية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وغيرها، مشيرين إلى أن قيادة البلدين الصديقين لديهما تطلعات كبيرة في تعميق العلاقات المشتركة بين الشعبين والبلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارته للبرازيل تؤكد حرص المملكة على فتح آفاق أوسع مع جمهورية البرازيل، وتوطيد التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

فيما أشاد الوزير البرازيلي برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها للمنطقة والعالم، كما نوه بدور المملكة في حماية كوكب الأرض خاصة ما أعلنه سمو ولي العهد من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
01:04 AM

وزير الخارجية: المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة في جميع المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برازيليا
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أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمها مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا، أن المملكة والبرازيل تعملان على تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

ونوه وزير الخارجية ونظيره البرازيلي عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان في مقر وزارة الخارجية البرازيلية، بالعلاقات الثنائية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في مجالات سياسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وغيرها، مشيرين إلى أن قيادة البلدين الصديقين لديهما تطلعات كبيرة في تعميق العلاقات المشتركة بين الشعبين والبلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارته للبرازيل تؤكد حرص المملكة على فتح آفاق أوسع مع جمهورية البرازيل، وتوطيد التنسيق الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

فيما أشاد الوزير البرازيلي برؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الضخمة التي تقدمها للمنطقة والعالم، كما نوه بدور المملكة في حماية كوكب الأرض خاصة ما أعلنه سمو ولي العهد من مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

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