النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. الأمانة تتفقّد أسواق النفع العام والبلديات المرتبطة تُنهي أعمالها

تمهيدًا لنقل اختصاصاتها لوزارة البيئة والمياه والزراعة

بدأت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق الإدارة العامة للأسواق، في جولة تفقدية لأسواق النفع العام بالبلديات المرتبطة؛ وذلك تمهيدًا لنقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك بمتابعة أمين المحافظة الدكتور أحمد عزيز القثامي، على أن يتم ذلك اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/١/١هـ -بمشيئة الله تعالى-.

وقام بالجولة مدير عام الأسواق عواض اللهبي، يرافقه خالد الثبيتي؛ حيث نوّه "اللهبي" إلى ما قامت به البلديات المرتبطة من أعمال وجهود تُذكر وتُشكر في رفع الإحصائيات وعمل الكروكيات لأسواق النفع العام، وبيان بأسماء الموظفين المنقولين لوزارة البيئة، وكذلك حصر السيارات والمكاتب والأجهزة المراد نقلها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الطائف.. الأمانة تتفقّد أسواق النفع العام والبلديات المرتبطة تُنهي أعمالها
سبق

بدأت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق الإدارة العامة للأسواق، في جولة تفقدية لأسواق النفع العام بالبلديات المرتبطة؛ وذلك تمهيدًا لنقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك بمتابعة أمين المحافظة الدكتور أحمد عزيز القثامي، على أن يتم ذلك اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/١/١هـ -بمشيئة الله تعالى-.

وقام بالجولة مدير عام الأسواق عواض اللهبي، يرافقه خالد الثبيتي؛ حيث نوّه "اللهبي" إلى ما قامت به البلديات المرتبطة من أعمال وجهود تُذكر وتُشكر في رفع الإحصائيات وعمل الكروكيات لأسواق النفع العام، وبيان بأسماء الموظفين المنقولين لوزارة البيئة، وكذلك حصر السيارات والمكاتب والأجهزة المراد نقلها.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
05:41 PM

الطائف.. الأمانة تتفقّد أسواق النفع العام والبلديات المرتبطة تُنهي أعمالها

تمهيدًا لنقل اختصاصاتها لوزارة البيئة والمياه والزراعة

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
928

بدأت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وعن طريق الإدارة العامة للأسواق، في جولة تفقدية لأسواق النفع العام بالبلديات المرتبطة؛ وذلك تمهيدًا لنقل اختصاصات أسواق النفع العام من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك بمتابعة أمين المحافظة الدكتور أحمد عزيز القثامي، على أن يتم ذلك اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/١/١هـ -بمشيئة الله تعالى-.

وقام بالجولة مدير عام الأسواق عواض اللهبي، يرافقه خالد الثبيتي؛ حيث نوّه "اللهبي" إلى ما قامت به البلديات المرتبطة من أعمال وجهود تُذكر وتُشكر في رفع الإحصائيات وعمل الكروكيات لأسواق النفع العام، وبيان بأسماء الموظفين المنقولين لوزارة البيئة، وكذلك حصر السيارات والمكاتب والأجهزة المراد نقلها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة