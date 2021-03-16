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"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط

قال: تعرّضت لمشكلات صحية ولم أتردد لحظة في قرار التبرُّع

ضرب مواطن أروع أمثلة الوفاء والتضحية بتبرعه بكليته لزوجته منهيًا معاناتها، كاشفًا أن الأطباء اكتشفوا أن لديها كلية واحدة، ولم يتردد لحظة في قرار التبرع.

وكشف المواطن أحمد الشراري عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية كواليس تبرعه بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها الصحية مع عمليات غسيل الكلى؛ وذلك بعد اكتشاف أنها تعيش بكلية واحدة فقط.

وأوضح "الشراري" أن تدهور حالة زوجته الصحية خلال إحدى الرحلات كان السبب في معرفة حالتها الصحية؛ إذ اكتشف الأطباء أنها تعاني ارتفاعًا في ضغط الدم، وبعض المشكلات الصحية نتيجة لكونها تعيش بكلية واحدة.

وأضاف بأنه كان يتمنى إنهاء معاناتها قبل وقت طويل، ولكن جائحة كورونا حالت دون إتمام عملية التبرع، مؤكدًا أنه لم يعلم بأنها تعيش بكلية واحدة.

وذكر أن الأطباء أخبروه بأن حالتها الصحية يمكن أن تشهد تحسنًا إلا أنها تعرضت لانتكاسة مجددًا؛ ليعرب بعدها الزوج عن استعداده للتبرع بكليته لزوجته، وبحمد لله تمت عملية زراعة الكلية، وتكللت بالنجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط
سبق

ضرب مواطن أروع أمثلة الوفاء والتضحية بتبرعه بكليته لزوجته منهيًا معاناتها، كاشفًا أن الأطباء اكتشفوا أن لديها كلية واحدة، ولم يتردد لحظة في قرار التبرع.

وكشف المواطن أحمد الشراري عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية كواليس تبرعه بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها الصحية مع عمليات غسيل الكلى؛ وذلك بعد اكتشاف أنها تعيش بكلية واحدة فقط.

وأوضح "الشراري" أن تدهور حالة زوجته الصحية خلال إحدى الرحلات كان السبب في معرفة حالتها الصحية؛ إذ اكتشف الأطباء أنها تعاني ارتفاعًا في ضغط الدم، وبعض المشكلات الصحية نتيجة لكونها تعيش بكلية واحدة.

وأضاف بأنه كان يتمنى إنهاء معاناتها قبل وقت طويل، ولكن جائحة كورونا حالت دون إتمام عملية التبرع، مؤكدًا أنه لم يعلم بأنها تعيش بكلية واحدة.

وذكر أن الأطباء أخبروه بأن حالتها الصحية يمكن أن تشهد تحسنًا إلا أنها تعرضت لانتكاسة مجددًا؛ ليعرب بعدها الزوج عن استعداده للتبرع بكليته لزوجته، وبحمد لله تمت عملية زراعة الكلية، وتكللت بالنجاح.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
01:38 AM

"الشراري" قمة الوفاء.. تبرع بكليته لزوجته بعد اكتشاف أنها تعيش بواحدة فقط

قال: تعرّضت لمشكلات صحية ولم أتردد لحظة في قرار التبرُّع

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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ضرب مواطن أروع أمثلة الوفاء والتضحية بتبرعه بكليته لزوجته منهيًا معاناتها، كاشفًا أن الأطباء اكتشفوا أن لديها كلية واحدة، ولم يتردد لحظة في قرار التبرع.

وكشف المواطن أحمد الشراري عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية كواليس تبرعه بكليته لزوجته لإنهاء معاناتها الصحية مع عمليات غسيل الكلى؛ وذلك بعد اكتشاف أنها تعيش بكلية واحدة فقط.

وأوضح "الشراري" أن تدهور حالة زوجته الصحية خلال إحدى الرحلات كان السبب في معرفة حالتها الصحية؛ إذ اكتشف الأطباء أنها تعاني ارتفاعًا في ضغط الدم، وبعض المشكلات الصحية نتيجة لكونها تعيش بكلية واحدة.

وأضاف بأنه كان يتمنى إنهاء معاناتها قبل وقت طويل، ولكن جائحة كورونا حالت دون إتمام عملية التبرع، مؤكدًا أنه لم يعلم بأنها تعيش بكلية واحدة.

وذكر أن الأطباء أخبروه بأن حالتها الصحية يمكن أن تشهد تحسنًا إلا أنها تعرضت لانتكاسة مجددًا؛ ليعرب بعدها الزوج عن استعداده للتبرع بكليته لزوجته، وبحمد لله تمت عملية زراعة الكلية، وتكللت بالنجاح.

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