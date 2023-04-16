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مقاتلة روسية "سو 35" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط

الأسطول الأمريكي السادس: المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر

قالت البحرية الأمريكية: إن مقاتلة روسية "سو 35"، نفّذت اعتراضًا غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.

وأضافت البحرية الأمريكية، على صفحتها على "تويتر"، أن الطائرة الروسية أجرت مناورة بسرعة فائقة على بُعد 25 قدمًا من الطائرة الأمريكية.

وأشار موقع "نافي تايمز" المتخصص، إلى أن الطائرة الأمريكية من طراز P8A، واستغرقت 42 دقيقة للخروج من مجال تواجد الطائرة الروسية.

وأفادت التقارير بأن الطائرة المقاتلة الروسية أجرت مناورة التفاف عالية السرعة أمام الطائرة الأمريكية؛ حيث اقتربت من مسافة 25 قدمًا من أنفها، فيما قال بيان صادر عن الأسطول الأمريكي السادس: "إن المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الحادث الذي أكد الجانب الأمريكي أنه وقع الأربعاء.

البحرية الأمريكية مقاتلة روسية سو 35

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلة روسية "سو 35" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط
سبق

قالت البحرية الأمريكية: إن مقاتلة روسية "سو 35"، نفّذت اعتراضًا غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.

وأضافت البحرية الأمريكية، على صفحتها على "تويتر"، أن الطائرة الروسية أجرت مناورة بسرعة فائقة على بُعد 25 قدمًا من الطائرة الأمريكية.

وأشار موقع "نافي تايمز" المتخصص، إلى أن الطائرة الأمريكية من طراز P8A، واستغرقت 42 دقيقة للخروج من مجال تواجد الطائرة الروسية.

وأفادت التقارير بأن الطائرة المقاتلة الروسية أجرت مناورة التفاف عالية السرعة أمام الطائرة الأمريكية؛ حيث اقتربت من مسافة 25 قدمًا من أنفها، فيما قال بيان صادر عن الأسطول الأمريكي السادس: "إن المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الحادث الذي أكد الجانب الأمريكي أنه وقع الأربعاء.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
09:34 AM

مقاتلة روسية "سو 35" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط

الأسطول الأمريكي السادس: المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت البحرية الأمريكية: إن مقاتلة روسية "سو 35"، نفّذت اعتراضًا غير آمن لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.

وأضافت البحرية الأمريكية، على صفحتها على "تويتر"، أن الطائرة الروسية أجرت مناورة بسرعة فائقة على بُعد 25 قدمًا من الطائرة الأمريكية.

وأشار موقع "نافي تايمز" المتخصص، إلى أن الطائرة الأمريكية من طراز P8A، واستغرقت 42 دقيقة للخروج من مجال تواجد الطائرة الروسية.

وأفادت التقارير بأن الطائرة المقاتلة الروسية أجرت مناورة التفاف عالية السرعة أمام الطائرة الأمريكية؛ حيث اقتربت من مسافة 25 قدمًا من أنفها، فيما قال بيان صادر عن الأسطول الأمريكي السادس: "إن المناورة عرّضت طيّارينا وطاقمنا للخطر".

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الحادث الذي أكد الجانب الأمريكي أنه وقع الأربعاء.

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