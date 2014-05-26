النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "هيئة الشرقية" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

140 وجهة إعلانية بالشوارع والأماكن العامة والشواطئ

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة المنطقة، المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة والشواطئ ومداخل ومخارج المنطقة، والتي بلغ عددها أكثر من (140) وجهة إعلانية يستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بالمنطقة.

دشن الحملة الرئيسُ العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمير المنطقة الشرقية.

وتهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

من جانبه، أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "هيئة الشرقية" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"
سبق

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة المنطقة، المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة والشواطئ ومداخل ومخارج المنطقة، والتي بلغ عددها أكثر من (140) وجهة إعلانية يستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بالمنطقة.

دشن الحملة الرئيسُ العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمير المنطقة الشرقية.

وتهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

من جانبه، أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
01:16 PM

شاهد.. "هيئة الشرقية" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

140 وجهة إعلانية بالشوارع والأماكن العامة والشواطئ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
533

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة المنطقة، المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة والشواطئ ومداخل ومخارج المنطقة، والتي بلغ عددها أكثر من (140) وجهة إعلانية يستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بالمنطقة.

دشن الحملة الرئيسُ العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمير المنطقة الشرقية.

وتهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

من جانبه، أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,063
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,582
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,310

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة