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"فلكية جدة": ظاهرة تقابل "أورانوس" 2020 مساء غد السبت

الكوكب سيقابل الشمس في سماء الأرض.. وهذه شروط الرصد

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن سماء السعودية والوطن العربي، تشهد مساء غد السبت، وصول "أورانوس"؛ الكوكب الفيروزي، إلى أقرب نقطة من الأرض، حيث يكون وجهه بالكامل مضاءً بنور الشمس، مشيراً إلى أن هذا هو أفضل وقت لرصده خلال السنة.

وقال "أبو زاهرة": المقصود بالتقابل هو أن الكوكب يقابل الشمس في سماء الأرض، وهي ظاهرة تحدث كلما وقعت الأرض بين الشمس و"أورانوس".

وأضاف: وقوع "أورانوس" في أقرب نقطة من الأرض هو أمر يحدث بحسب المعايير الفلكية فقط؛ لأنه في الواقع يبعد 2,810,639,880 كيلو متراً عن كوكبنا؛ ما يعني أن أورانوس لا يزال بعيداً.

وأردف: نظراً لأن "أورانوس" في التقابل؛ فهو سيشرق مع غروب الشمس، ويصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

وأشار "أبو زاهرة"؛ إلى أنه من المعروف أنه عندما يكون أحد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه وأفضل أحواله، ولكن بالنسبة لـ"أورانوس"، فسيكون لمعانه الظاهري (+5.7) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة.

وتابع: سيقع عند نحو 20 درجة شرق المريخ أمام نجوم الحمل، وسيبلغ عرض "أورانوس" 3.7 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة وليس كنقطة من خلال التلسكوبات عالية القوة، بل حتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة: لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن التلوّث الضوئي للمدن، حيث يمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط أن يعرف الراصد تحديد موقعه باستخدام أحد التطبيقات.

وأضاف: خلال هذه السنة، سيتزامن مع تقابل "أورانوس"، وجود القمر؛ ما سيؤثر في رصد الأجسام الخافتة في قبة السماء.

فلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": ظاهرة تقابل "أورانوس" 2020 مساء غد السبت
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن سماء السعودية والوطن العربي، تشهد مساء غد السبت، وصول "أورانوس"؛ الكوكب الفيروزي، إلى أقرب نقطة من الأرض، حيث يكون وجهه بالكامل مضاءً بنور الشمس، مشيراً إلى أن هذا هو أفضل وقت لرصده خلال السنة.

وقال "أبو زاهرة": المقصود بالتقابل هو أن الكوكب يقابل الشمس في سماء الأرض، وهي ظاهرة تحدث كلما وقعت الأرض بين الشمس و"أورانوس".

وأضاف: وقوع "أورانوس" في أقرب نقطة من الأرض هو أمر يحدث بحسب المعايير الفلكية فقط؛ لأنه في الواقع يبعد 2,810,639,880 كيلو متراً عن كوكبنا؛ ما يعني أن أورانوس لا يزال بعيداً.

وأردف: نظراً لأن "أورانوس" في التقابل؛ فهو سيشرق مع غروب الشمس، ويصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

وأشار "أبو زاهرة"؛ إلى أنه من المعروف أنه عندما يكون أحد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه وأفضل أحواله، ولكن بالنسبة لـ"أورانوس"، فسيكون لمعانه الظاهري (+5.7) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة.

وتابع: سيقع عند نحو 20 درجة شرق المريخ أمام نجوم الحمل، وسيبلغ عرض "أورانوس" 3.7 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة وليس كنقطة من خلال التلسكوبات عالية القوة، بل حتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة: لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن التلوّث الضوئي للمدن، حيث يمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط أن يعرف الراصد تحديد موقعه باستخدام أحد التطبيقات.

وأضاف: خلال هذه السنة، سيتزامن مع تقابل "أورانوس"، وجود القمر؛ ما سيؤثر في رصد الأجسام الخافتة في قبة السماء.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
01:47 PM

"فلكية جدة": ظاهرة تقابل "أورانوس" 2020 مساء غد السبت

الكوكب سيقابل الشمس في سماء الأرض.. وهذه شروط الرصد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن سماء السعودية والوطن العربي، تشهد مساء غد السبت، وصول "أورانوس"؛ الكوكب الفيروزي، إلى أقرب نقطة من الأرض، حيث يكون وجهه بالكامل مضاءً بنور الشمس، مشيراً إلى أن هذا هو أفضل وقت لرصده خلال السنة.

وقال "أبو زاهرة": المقصود بالتقابل هو أن الكوكب يقابل الشمس في سماء الأرض، وهي ظاهرة تحدث كلما وقعت الأرض بين الشمس و"أورانوس".

وأضاف: وقوع "أورانوس" في أقرب نقطة من الأرض هو أمر يحدث بحسب المعايير الفلكية فقط؛ لأنه في الواقع يبعد 2,810,639,880 كيلو متراً عن كوكبنا؛ ما يعني أن أورانوس لا يزال بعيداً.

وأردف: نظراً لأن "أورانوس" في التقابل؛ فهو سيشرق مع غروب الشمس، ويصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

وأشار "أبو زاهرة"؛ إلى أنه من المعروف أنه عندما يكون أحد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه وأفضل أحواله، ولكن بالنسبة لـ"أورانوس"، فسيكون لمعانه الظاهري (+5.7) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة.

وتابع: سيقع عند نحو 20 درجة شرق المريخ أمام نجوم الحمل، وسيبلغ عرض "أورانوس" 3.7 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة وليس كنقطة من خلال التلسكوبات عالية القوة، بل حتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة: لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن التلوّث الضوئي للمدن، حيث يمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط أن يعرف الراصد تحديد موقعه باستخدام أحد التطبيقات.

وأضاف: خلال هذه السنة، سيتزامن مع تقابل "أورانوس"، وجود القمر؛ ما سيؤثر في رصد الأجسام الخافتة في قبة السماء.

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