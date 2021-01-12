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5 أشواط لكل منها 1400م.. "سباق فروسية حائل الـ13" ينطلق غدًا

الأول خُصص للدرجة "لم تربح" والثاني "مفتوح" والثالث "مفتوح أفراس"

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، حفل سباقه الثالث عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وأشار إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني "مفتوح الدرجات"؛ فيما خُصص الشوط الثالث "مفتوح أفراس"، والشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الخامس والأخير مفتوح مواليد 2018.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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5 أشواط لكل منها 1400م.. "سباق فروسية حائل الـ13" ينطلق غدًا
سبق

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، حفل سباقه الثالث عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وأشار إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني "مفتوح الدرجات"؛ فيما خُصص الشوط الثالث "مفتوح أفراس"، والشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الخامس والأخير مفتوح مواليد 2018.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:35 AM

5 أشواط لكل منها 1400م.. "سباق فروسية حائل الـ13" ينطلق غدًا

الأول خُصص للدرجة "لم تربح" والثاني "مفتوح" والثالث "مفتوح أفراس"

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منصور الشلاقي - الرياض
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ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غدًا، حفل سباقه الثالث عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ.

وأوضح مدير الميدان بندر التبيناوي، أن السباق يتكون من خمسة أشواط على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وأشار إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة "لم تربح"، والشوط الثاني "مفتوح الدرجات"؛ فيما خُصص الشوط الثالث "مفتوح أفراس"، والشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وخُصص الشوط الخامس والأخير مفتوح مواليد 2018.

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