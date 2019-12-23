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"رئيس جامعة طيبة": مشاريع عملاقة لخدمة الوطن وأهالي المدينة المنورة

"السراني": تدريب 126 طالبًا وطالبةً بالتعاون مع مستشفى الأمير سلطان

أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني وجود خطط لمشاريع عملاقة من شأنها خدمة الوطن ومنطقة المدينة المنورة وأبنائها على وجه الخصوص، منوهاً إلى تدريب 126 طالباً وطالبةً من الجامعة خلال عام 2021، ضمن برنامج التدريب التعاوني مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، مُرحّباً في الوقت ذاته بتعاون الكوادر العسكرية والتعليمية معاً في سبيل تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة السراني مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة؛ لبحث سبل التعاون المستقبلية بينهما، والاطلاع على المنجزات والمرافق الطبية الجديدة، مؤكدًا خلال زيارته التي استقبله بها قائد المنطقة ومدير المستشفى اللواء طبيب أحمد بن عبدالعزيز البريدي أن القاسم المشترك بين المنشأة العسكرية والجامعة هي العملية التعليمية والعملية الطبية، حيث سيتم تفعيل اتفاقية التعاون بين الطرفين المبرمة بينهما.

ودعا الدكتور "السراني" أطباء مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة؛ للمشاركة في البحوث العلمية والحصول على دعم الجامعة لأبحاثهم، مشيراً في السياق ذاته إلى أن جامعة طيبة تحتضن نحو 60 ألف طالب وطالبة، بالإضافة لكفاءات ذات خبرات ومؤهلات علمية عالية من أعضاء هيئة التدريس تفخر الجامعة بوجودهم ضمن كوادرها المميزة، والاستفادة من خبراتهم في التعاون المشترك مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة.

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"رئيس جامعة طيبة": مشاريع عملاقة لخدمة الوطن وأهالي المدينة المنورة
سبق

أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني وجود خطط لمشاريع عملاقة من شأنها خدمة الوطن ومنطقة المدينة المنورة وأبنائها على وجه الخصوص، منوهاً إلى تدريب 126 طالباً وطالبةً من الجامعة خلال عام 2021، ضمن برنامج التدريب التعاوني مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، مُرحّباً في الوقت ذاته بتعاون الكوادر العسكرية والتعليمية معاً في سبيل تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة السراني مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة؛ لبحث سبل التعاون المستقبلية بينهما، والاطلاع على المنجزات والمرافق الطبية الجديدة، مؤكدًا خلال زيارته التي استقبله بها قائد المنطقة ومدير المستشفى اللواء طبيب أحمد بن عبدالعزيز البريدي أن القاسم المشترك بين المنشأة العسكرية والجامعة هي العملية التعليمية والعملية الطبية، حيث سيتم تفعيل اتفاقية التعاون بين الطرفين المبرمة بينهما.

ودعا الدكتور "السراني" أطباء مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة؛ للمشاركة في البحوث العلمية والحصول على دعم الجامعة لأبحاثهم، مشيراً في السياق ذاته إلى أن جامعة طيبة تحتضن نحو 60 ألف طالب وطالبة، بالإضافة لكفاءات ذات خبرات ومؤهلات علمية عالية من أعضاء هيئة التدريس تفخر الجامعة بوجودهم ضمن كوادرها المميزة، والاستفادة من خبراتهم في التعاون المشترك مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:23 PM

"رئيس جامعة طيبة": مشاريع عملاقة لخدمة الوطن وأهالي المدينة المنورة

"السراني": تدريب 126 طالبًا وطالبةً بالتعاون مع مستشفى الأمير سلطان

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني وجود خطط لمشاريع عملاقة من شأنها خدمة الوطن ومنطقة المدينة المنورة وأبنائها على وجه الخصوص، منوهاً إلى تدريب 126 طالباً وطالبةً من الجامعة خلال عام 2021، ضمن برنامج التدريب التعاوني مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة، مُرحّباً في الوقت ذاته بتعاون الكوادر العسكرية والتعليمية معاً في سبيل تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة السراني مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة؛ لبحث سبل التعاون المستقبلية بينهما، والاطلاع على المنجزات والمرافق الطبية الجديدة، مؤكدًا خلال زيارته التي استقبله بها قائد المنطقة ومدير المستشفى اللواء طبيب أحمد بن عبدالعزيز البريدي أن القاسم المشترك بين المنشأة العسكرية والجامعة هي العملية التعليمية والعملية الطبية، حيث سيتم تفعيل اتفاقية التعاون بين الطرفين المبرمة بينهما.

ودعا الدكتور "السراني" أطباء مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة؛ للمشاركة في البحوث العلمية والحصول على دعم الجامعة لأبحاثهم، مشيراً في السياق ذاته إلى أن جامعة طيبة تحتضن نحو 60 ألف طالب وطالبة، بالإضافة لكفاءات ذات خبرات ومؤهلات علمية عالية من أعضاء هيئة التدريس تفخر الجامعة بوجودهم ضمن كوادرها المميزة، والاستفادة من خبراتهم في التعاون المشترك مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة.

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