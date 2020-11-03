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الإطاحة بشخصَيْن ظهرا بمقطع فيديو يطلقان النار في الهواء بأحد أحياء الرياض

"الكريديس": جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين الأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية ـ بفضل الله ـ عن تمكُّن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقَي النار، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما. وقد جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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الإطاحة بشخصَيْن ظهرا بمقطع فيديو يطلقان النار في الهواء بأحد أحياء الرياض
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين الأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية ـ بفضل الله ـ عن تمكُّن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقَي النار، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما. وقد جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:01 AM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
02:16 AM

الإطاحة بشخصَيْن ظهرا بمقطع فيديو يطلقان النار في الهواء بأحد أحياء الرياض

"الكريديس": جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,320

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين الأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية ـ بفضل الله ـ عن تمكُّن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقَي النار، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما. وقد جرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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