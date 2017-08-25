النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي

أمين "الضمان الصحي": القيادة حريصة على تلمس احتياجات كل الفئات

شرع مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي المقدم من أصحاب العمل أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي: موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمين الطبي للأيتام يؤكد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وظروف كل فئة من المجتمع، والقرار ذو طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة في المملكة.

وأضاف: مجلس الضمان الصحي قطع شوطاً كبيراً في إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بنظام شمول الأيتام بتأمين أسرهم المحتضنة، والمجلس يعمل مع شركائه وبتوجيه من وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعداد وتطبيق النظام الجديد بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية وبشكل مستمر للمعنيين بالنظام كافة والعمل على تطويره لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وعبّر "الغامدي" عن ثقته بالقطاع الخاص وحرصه على دعم الأيتام ضمن مسؤوليته الاجتماعية، موضحًا أن المجلس يدرس تقديم عروض وحوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة بحكم أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص ستتحمل تكاليف وثيقة التأمين.

يُشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني قد وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن إطار تفعيل المبادرات والشراكة المجتمعية لحصول الأيتام على الخدمات الصحية عن طريق التأمين الطبي.

وتتضمن المذكرة العمل على وضع الإجراءات النظامية لشـمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم عروض أو حوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
سبق

شرع مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي المقدم من أصحاب العمل أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي: موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمين الطبي للأيتام يؤكد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وظروف كل فئة من المجتمع، والقرار ذو طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة في المملكة.

وأضاف: مجلس الضمان الصحي قطع شوطاً كبيراً في إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بنظام شمول الأيتام بتأمين أسرهم المحتضنة، والمجلس يعمل مع شركائه وبتوجيه من وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعداد وتطبيق النظام الجديد بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية وبشكل مستمر للمعنيين بالنظام كافة والعمل على تطويره لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وعبّر "الغامدي" عن ثقته بالقطاع الخاص وحرصه على دعم الأيتام ضمن مسؤوليته الاجتماعية، موضحًا أن المجلس يدرس تقديم عروض وحوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة بحكم أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص ستتحمل تكاليف وثيقة التأمين.

يُشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني قد وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن إطار تفعيل المبادرات والشراكة المجتمعية لحصول الأيتام على الخدمات الصحية عن طريق التأمين الطبي.

وتتضمن المذكرة العمل على وضع الإجراءات النظامية لشـمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم عروض أو حوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
03:15 PM

بدء إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي

أمين "الضمان الصحي": القيادة حريصة على تلمس احتياجات كل الفئات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
368

شرع مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي المقدم من أصحاب العمل أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي: موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمين الطبي للأيتام يؤكد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وظروف كل فئة من المجتمع، والقرار ذو طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة في المملكة.

وأضاف: مجلس الضمان الصحي قطع شوطاً كبيراً في إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بنظام شمول الأيتام بتأمين أسرهم المحتضنة، والمجلس يعمل مع شركائه وبتوجيه من وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعداد وتطبيق النظام الجديد بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية وبشكل مستمر للمعنيين بالنظام كافة والعمل على تطويره لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وعبّر "الغامدي" عن ثقته بالقطاع الخاص وحرصه على دعم الأيتام ضمن مسؤوليته الاجتماعية، موضحًا أن المجلس يدرس تقديم عروض وحوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة بحكم أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص ستتحمل تكاليف وثيقة التأمين.

يُشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني قد وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن إطار تفعيل المبادرات والشراكة المجتمعية لحصول الأيتام على الخدمات الصحية عن طريق التأمين الطبي.

وتتضمن المذكرة العمل على وضع الإجراءات النظامية لشـمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم عروض أو حوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,055
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة