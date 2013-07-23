وشدد على ضرورة الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وحذر الدفاع المدني من مخاطر السيول والأمطار، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين ومراعاة التحذيرات وعدم المجازفة بدخول الأودية وقت جريانها.

وتشهد محافظات جازان أمطارًا غزيرة استمرت لمدة أربعة أيام، نتج عنها جريان أودية واحتجازات وغمر منازل وشوارع.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من النزول إلى مجاري السيول؛ نظرًا للتوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

عاودت الأمطار الغزيرة هطولها على مدينة جازان، بعد ساعات قليلة من التوقف.

الأمطار تعاود هطولها على جازان لليوم الرابع فهد كاملي سبق 2021-07-22 عاودت الأمطار الغزيرة هطولها على مدينة جازان، بعد ساعات قليلة من التوقف. وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من النزول إلى مجاري السيول؛ نظرًا للتوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة. وتشهد محافظات جازان أمطارًا غزيرة استمرت لمدة أربعة أيام، نتج عنها جريان أودية واحتجازات وغمر منازل وشوارع. وحذر الدفاع المدني من مخاطر السيول والأمطار، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين ومراعاة التحذيرات وعدم المجازفة بدخول الأودية وقت جريانها. وشدد على ضرورة الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442 07:37 PM

الأمطار تعاود هطولها على جازان لليوم الرابع "المدني" يستنفر.. ويحذر من مجاري السيول





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عاودت الأمطار الغزيرة هطولها على مدينة جازان، بعد ساعات قليلة من التوقف.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من النزول إلى مجاري السيول؛ نظرًا للتوقعات بهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وتشهد محافظات جازان أمطارًا غزيرة استمرت لمدة أربعة أيام، نتج عنها جريان أودية واحتجازات وغمر منازل وشوارع.

وحذر الدفاع المدني من مخاطر السيول والأمطار، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين ومراعاة التحذيرات وعدم المجازفة بدخول الأودية وقت جريانها.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.