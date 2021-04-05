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رئيس جامعة الباحة يدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمدينة الجامعية

يضم 4 عيادات بسعة أولية 200 مستفيد يوميًّا وفق إجراءات محددة

دشن رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مركز التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بحضور وكلاء الجامعة ومدير عام الشؤون الصحية بالباحة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالمدينة الجامعة.

واطلع "الحسين" خلال جولته على مقر المركز الذي أنشأته الجامعة ممثلةً في المركز الطبي الجامعي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، واستمع إلى شرح من مدير المركز الطبي الجامعي علي بن حسين الزهراني، عن المركز الذي يضم 4 عيادات، بسعة أولية 200 مستفيد يوميًّا، وعن رحلة المستفيد بداية من الفرز البصري، ومطابقة المواعيد، والتسجيل، وصولًا إلى مرحلة أخذ اللقاح والانتظار؛ ضمن إجراءات تضمن تيسير وتسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين.

وأكد الدكتور "الحسين" أن تدشين مركز اللقاحات، يأتي في سياق الدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة للجامعة، بمتابعة وتوجيه من أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

ورفع شكره وتقديره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على دعمهما اللا محدود، وحرصهما على توفير اللقاحات في كافة مناطق المملكة لجميع المواطنين والمقيمين، مثمنًا الجهود التي قدّمها العاملون في المركز الطبي الجامعي، وحرصهم على إنشاء وتجهيز هذا المركز لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم، وكذلك الطلاب من مواطنين ومقيمين، ومختلف فئات المجتمع؛ داعيًا جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة وطلابها وطالباتها إلى المبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح، تفاديًا لمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19).

من جانبه، أوضح مدير المركز الطبي الجامعي علي الزهراني، أنه بناءً على توجيه رئيس الجامعة، تم التنسيق مع الشؤون الصحية بالباحة، للبدء في إنشاء المركز، حرصًا من الجامعة على تسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين بكوادر طبية مؤهلة للإشراف، وتنفيذ إجراءات التطعيمات.

رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة الباحة يدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمدينة الجامعية
سبق

دشن رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مركز التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بحضور وكلاء الجامعة ومدير عام الشؤون الصحية بالباحة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالمدينة الجامعة.

واطلع "الحسين" خلال جولته على مقر المركز الذي أنشأته الجامعة ممثلةً في المركز الطبي الجامعي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، واستمع إلى شرح من مدير المركز الطبي الجامعي علي بن حسين الزهراني، عن المركز الذي يضم 4 عيادات، بسعة أولية 200 مستفيد يوميًّا، وعن رحلة المستفيد بداية من الفرز البصري، ومطابقة المواعيد، والتسجيل، وصولًا إلى مرحلة أخذ اللقاح والانتظار؛ ضمن إجراءات تضمن تيسير وتسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين.

وأكد الدكتور "الحسين" أن تدشين مركز اللقاحات، يأتي في سياق الدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة للجامعة، بمتابعة وتوجيه من أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

ورفع شكره وتقديره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على دعمهما اللا محدود، وحرصهما على توفير اللقاحات في كافة مناطق المملكة لجميع المواطنين والمقيمين، مثمنًا الجهود التي قدّمها العاملون في المركز الطبي الجامعي، وحرصهم على إنشاء وتجهيز هذا المركز لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم، وكذلك الطلاب من مواطنين ومقيمين، ومختلف فئات المجتمع؛ داعيًا جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة وطلابها وطالباتها إلى المبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح، تفاديًا لمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19).

من جانبه، أوضح مدير المركز الطبي الجامعي علي الزهراني، أنه بناءً على توجيه رئيس الجامعة، تم التنسيق مع الشؤون الصحية بالباحة، للبدء في إنشاء المركز، حرصًا من الجامعة على تسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين بكوادر طبية مؤهلة للإشراف، وتنفيذ إجراءات التطعيمات.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
12:58 PM

رئيس جامعة الباحة يدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمدينة الجامعية

يضم 4 عيادات بسعة أولية 200 مستفيد يوميًّا وفق إجراءات محددة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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دشن رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مركز التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بحضور وكلاء الجامعة ومدير عام الشؤون الصحية بالباحة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة بالمدينة الجامعة.

واطلع "الحسين" خلال جولته على مقر المركز الذي أنشأته الجامعة ممثلةً في المركز الطبي الجامعي بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، واستمع إلى شرح من مدير المركز الطبي الجامعي علي بن حسين الزهراني، عن المركز الذي يضم 4 عيادات، بسعة أولية 200 مستفيد يوميًّا، وعن رحلة المستفيد بداية من الفرز البصري، ومطابقة المواعيد، والتسجيل، وصولًا إلى مرحلة أخذ اللقاح والانتظار؛ ضمن إجراءات تضمن تيسير وتسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين.

وأكد الدكتور "الحسين" أن تدشين مركز اللقاحات، يأتي في سياق الدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة للجامعة، بمتابعة وتوجيه من أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

ورفع شكره وتقديره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على دعمهما اللا محدود، وحرصهما على توفير اللقاحات في كافة مناطق المملكة لجميع المواطنين والمقيمين، مثمنًا الجهود التي قدّمها العاملون في المركز الطبي الجامعي، وحرصهم على إنشاء وتجهيز هذا المركز لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم، وكذلك الطلاب من مواطنين ومقيمين، ومختلف فئات المجتمع؛ داعيًا جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة وطلابها وطالباتها إلى المبادرة بالتسجيل وأخذ اللقاح، تفاديًا لمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19).

من جانبه، أوضح مدير المركز الطبي الجامعي علي الزهراني، أنه بناءً على توجيه رئيس الجامعة، تم التنسيق مع الشؤون الصحية بالباحة، للبدء في إنشاء المركز، حرصًا من الجامعة على تسهيل أخذ اللقاح على المستفيدين بكوادر طبية مؤهلة للإشراف، وتنفيذ إجراءات التطعيمات.

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