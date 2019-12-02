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احذر.. صوت داخل الجسم يرتبط بسرطان نادر.. وهذه أسبابه

خبراء صحة: الوجبات ذات النسبة العالية من الملح منتهى الخطورة

حذَّر خبراء صحة من احتمالية وجود أعراض قد تصيب الإنسان، مرتبطة بنوع نادر من السرطان، يُعرف باسم سرطان البلعوم الأنفي، وهي عبارة عن حالة تتميز بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم، وليس من مصدر خارجي.

ويؤكد الخبراء أن سرطان البلعوم الأنفي نوعٌ نادرٌ من السرطان، يصيب جزء الحلق الذي يربط القسم الخلفي من الأنف بالجزء الخلفي للفم (البلعوم)، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم" نقلاً عن إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وكشف الخبراء أن السبب الدقيق لسرطان البلعوم الأنفي غير معروف، ولكنّ هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة المستعصية.

وقد يؤثر النظام الغذائي على خطر الإصابة بالسرطان؛ وهو ما قد يفسر سبب كونه أكثر شيوعًا في أجزاء من آسيا وشمال إفريقيا منه في أوروبا.

وبيَّنوا أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح واللحوم والأسماك، أو الأطعمة المخللة، هي الأكثر شيوعًا في بعض هذه المناطق. ويمكن أن تكون هذه الأطعمة غنية بالنترات والنتريت الذي يتفاعل مع البروتين لتشكيل النتروزامين، وهي مواد كيميائية، يمكن أن تُتلف الحمض النووي.

السرطان

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احذر.. صوت داخل الجسم يرتبط بسرطان نادر.. وهذه أسبابه
سبق

حذَّر خبراء صحة من احتمالية وجود أعراض قد تصيب الإنسان، مرتبطة بنوع نادر من السرطان، يُعرف باسم سرطان البلعوم الأنفي، وهي عبارة عن حالة تتميز بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم، وليس من مصدر خارجي.

ويؤكد الخبراء أن سرطان البلعوم الأنفي نوعٌ نادرٌ من السرطان، يصيب جزء الحلق الذي يربط القسم الخلفي من الأنف بالجزء الخلفي للفم (البلعوم)، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم" نقلاً عن إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وكشف الخبراء أن السبب الدقيق لسرطان البلعوم الأنفي غير معروف، ولكنّ هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة المستعصية.

وقد يؤثر النظام الغذائي على خطر الإصابة بالسرطان؛ وهو ما قد يفسر سبب كونه أكثر شيوعًا في أجزاء من آسيا وشمال إفريقيا منه في أوروبا.

وبيَّنوا أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح واللحوم والأسماك، أو الأطعمة المخللة، هي الأكثر شيوعًا في بعض هذه المناطق. ويمكن أن تكون هذه الأطعمة غنية بالنترات والنتريت الذي يتفاعل مع البروتين لتشكيل النتروزامين، وهي مواد كيميائية، يمكن أن تُتلف الحمض النووي.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
08:13 PM

احذر.. صوت داخل الجسم يرتبط بسرطان نادر.. وهذه أسبابه

خبراء صحة: الوجبات ذات النسبة العالية من الملح منتهى الخطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّر خبراء صحة من احتمالية وجود أعراض قد تصيب الإنسان، مرتبطة بنوع نادر من السرطان، يُعرف باسم سرطان البلعوم الأنفي، وهي عبارة عن حالة تتميز بسماع أصوات تأتي من داخل الجسم، وليس من مصدر خارجي.

ويؤكد الخبراء أن سرطان البلعوم الأنفي نوعٌ نادرٌ من السرطان، يصيب جزء الحلق الذي يربط القسم الخلفي من الأنف بالجزء الخلفي للفم (البلعوم)، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم" نقلاً عن إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

وكشف الخبراء أن السبب الدقيق لسرطان البلعوم الأنفي غير معروف، ولكنّ هناك عددًا من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالحالة المستعصية.

وقد يؤثر النظام الغذائي على خطر الإصابة بالسرطان؛ وهو ما قد يفسر سبب كونه أكثر شيوعًا في أجزاء من آسيا وشمال إفريقيا منه في أوروبا.

وبيَّنوا أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح واللحوم والأسماك، أو الأطعمة المخللة، هي الأكثر شيوعًا في بعض هذه المناطق. ويمكن أن تكون هذه الأطعمة غنية بالنترات والنتريت الذي يتفاعل مع البروتين لتشكيل النتروزامين، وهي مواد كيميائية، يمكن أن تُتلف الحمض النووي.

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