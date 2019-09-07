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"المسند": درجة الحرارة تتحسن شمال السعودية.. طريف أقل من أبها

توقع أمطارًا متفرقة على أجزاء من "عسير والباحة" ومرتفعات جازان

أفاد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"؛ بأن درجة الحرارة تتحسن شمال السعودية، وتسجل حاليًّا في "طريف" معدلاً أقل من "أبها".

وقال "المسند": يتوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من منطقتي عسير والباحة ومرتفعات جازان.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي جازان وعسير؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما، تمتد إلى مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، نجران، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

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"المسند": درجة الحرارة تتحسن شمال السعودية.. طريف أقل من أبها
سبق

أفاد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"؛ بأن درجة الحرارة تتحسن شمال السعودية، وتسجل حاليًّا في "طريف" معدلاً أقل من "أبها".

وقال "المسند": يتوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من منطقتي عسير والباحة ومرتفعات جازان.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي جازان وعسير؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما، تمتد إلى مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، نجران، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
01:59 PM

"المسند": درجة الحرارة تتحسن شمال السعودية.. طريف أقل من أبها

توقع أمطارًا متفرقة على أجزاء من "عسير والباحة" ومرتفعات جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"؛ بأن درجة الحرارة تتحسن شمال السعودية، وتسجل حاليًّا في "طريف" معدلاً أقل من "أبها".

وقال "المسند": يتوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من منطقتي عسير والباحة ومرتفعات جازان.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على منطقتَي جازان وعسير؛ تشمل الأجزاء الساحلية منهما، تمتد إلى مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، نجران، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.

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