العثور على حطام طائرة "نجم البريمرليغ".. والمؤشرات ترجح وفاته

اختفت من على شاشات الرادار في طريقها من نانت الفرنسية إلى إنجلترا

اعتبر عمال الإنقاذ، اليوم الأربعاء، أنه من غير المرجح أن ينجو لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي انضم حديثاً إلى فريق كارديف سيتي الإنجليزي، من الموت، بعد العثور على حطام طائرته التي اختفت من على شاشات الرادار وهي في طريقها من نانت في فرنسا إلى كارديف في إنجلترا، بالبحر.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن إيميليانو سالا (28 عاماً)، الذي اختفت طائرته بايبر بي- 46 ماليبو الخفيفة من على شاشات الرادار فجأة، ربما غرق في البحر.

ونقلت الصحيفة بحسب "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام أرجنتينية، أن سالا بعث رسائل صوتية عبر "واتساب" من الطائرة، وقال لأصدقائه: "أنا هنا على متن طائرة تبدو وكأنها على وشك السقوط، سأذهب إلى كارديف".

ووضع أنصار فريق "كارديف سيتي"، الزهور على الأرض خارج مقر النادي؛ حيث كان من المقرر أن يبدأ "سالا" اللعب بعد التوقيع للفريق الجديد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي.

واختفت الطائرة فوق البحر بين فرنسا وإنجلترا، أول أمس الاثنين، ومشطت طائرات هليكوبتر وسفن إنقاذ منطقةً مساحتها أكثر من ألف ميل مربع قبالة جزر تشانيل؛ بحثاً عن الطائرة التي فقدت الاتصال بالرادار قبالة جزيرة جيرنسي.

وقال أحد أفراد شرطة جيرنسي: إنه بعد تفتيش دام 15 ساعة، "شوهدت أجسام طافية في الماء، لم نتمكن من تأكيد ما إذا كان أي منها من الطائرة المفقودة".

وأضاف: "لم نعثر على أي علامات تدل على من كانوا على متن الطائرة. إذا كانوا قد هبطوا على الماء؛ فإن فرص البقاء على قيد الحياة في هذه المرحلة -لسوء الحظ- ضئيلة".

وقال الرئيس التنفيذي لنادي كارديف سيتي، كين تشو: إن فرص العثور على ناجين "تتقلص بسرعة كبيرة". وأضاف: "نواصل الصلاة من أجل أخبار إيجابية".