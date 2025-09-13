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"الصحة": تسجيل 601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين.. 811 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

الفيروس أنهى حياة 12 مريضًا

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن القدس تصدّرت الإصابات الجديدة مسجلة 225 حالة، تلتها محافظة الخليل بواقع 150 إصابة، فيما سُجلت مئة حالة في قطاع غزة، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 39327 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 250 حالة، وتعافى 27252 شخصًا من المرض.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين.. 811 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن القدس تصدّرت الإصابات الجديدة مسجلة 225 حالة، تلتها محافظة الخليل بواقع 150 إصابة، فيما سُجلت مئة حالة في قطاع غزة، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 39327 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 250 حالة، وتعافى 27252 شخصًا من المرض.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
05:22 PM

فلسطين.. 811 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

الفيروس أنهى حياة 12 مريضًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن القدس تصدّرت الإصابات الجديدة مسجلة 225 حالة، تلتها محافظة الخليل بواقع 150 إصابة، فيما سُجلت مئة حالة في قطاع غزة، وتوزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 39327 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 250 حالة، وتعافى 27252 شخصًا من المرض.

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