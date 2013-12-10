الأمير "سعود بن جلوي" يفتتح معرض السيارات السعودي الدولي ٢٠١٩ بجدة

تتنافس فيه الشركات بعروض خاصة للتمويل والتسهيلات الائتمانية

افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الثلاثاء، معرض السيارات السعودي الدولي 2019 في نسخته الحادية والأربعون بجدة، بمشاركة واسعة من وكلاء العلامات العالمية لشركات السيارات ويستمر لمدة خمسة أيام.

وتجول الأمير سعود في المعرض، والذي يضم ٢٠ شركة ووكيلاً للسيارات، واستمع إلى شرح موجز من العارضين، وتعرف منهم على مستقبل صناعة السيارات وأحدث التقنيات والتجهيزات الذكية لكبرى شركات السيارات على مستوى العالم.

واطلع خلال جولته في المعرض الذي يشهد إطلاق طرازات جديدة من السيارات، يكشف عنها للمرة الأولى في المملكة، لنخبة من الشركات والعلامات التجارية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين وكوريا، مبتكرة ومجهزة بأحدث التكنولوجيا الذكية.

كما تتنافس الشركات خلال فترة المعرض بتقديم عروض وخصومات خاصة، إضافة لعروض التمويل والتسهيلات الائتمانية للسيارات الجديدة.

وشاركت بعض الشركات بمنصات لألعاب الواقع الافتراضي للزوار، تعتمد على تحديات خاصة بالسيارات.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الحارثي للمعارض هادي الحارث، أن معرض هذا العام يشهد تميزاً بجوانب كثيرة أهمها زيادة حجم المشاركة والتواجد، ويحتوي على مفاجآت جديدة، وعشرات السيارات الجديدة يتم الكشف عنها لأول مرة في المملكة على منصات الفعاليات، بالإضافة إلى تجارب القيادة وفعاليات متنوعة خارج الصالات الرئيسية، ومتعة أكثر للجميع.

ويعد المعرض فرصة مناسبة لسيدات المجتمع لاختيار سيارتهن المستقبلية، في ظل التنوع الكبير من الخيارات المتاحة.

يُذكر أن المعرض سيضم آخر ما وصلت إليه صناعة السيارات وأحدث الموديلات، بالإضافة إلى قطع غيار السيارات وكل ما يتعلق بمستلزمات السيارات، ويشهد المعرض تنوعاً كبيراً من السيارات العائلية، وسيارات الجيب، وسيارات الإنشاءات والدراجات النارية، كذلك هناك تنوع في الشركات التي تصنع السيارات.

كما يشهد المعرض وجود بعض البنوك والشركات الاستثمارية والتي تقوم بآليات التمويل، والتي أكدت أن هناك نوعاً من التسهيلات والتي تعتبر مناسبة لكل من يرغب في اقتناء سيارة.

كما سيضم قسماً للسيارات التجارية لمواكبة المشاريع التنموية العملاقة، والتوسع في قطاع المواصلات، بالإضافة إلى مساحات خارجية لعرض السيارات الثقيلة والشاحنات، وكذلك قسم للفعاليات المصاحبة للمعرض.