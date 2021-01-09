"العامر" يحتفل بزواجه في حائل

احتفل الشاب صالح عثمان صالح العامر بزواجه في إحدى قاعات مدينة حائل، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
وعبّر الدكتور عثمان العامر والد العريس نيابة عن أسرة العامر، عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك.
احتفل الشاب صالح عثمان صالح العامر بزواجه في إحدى قاعات مدينة حائل، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
وعبّر الدكتور عثمان العامر والد العريس نيابة عن أسرة العامر، عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك.
احتفل الشاب صالح عثمان صالح العامر بزواجه في إحدى قاعات مدينة حائل، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
وعبّر الدكتور عثمان العامر والد العريس نيابة عن أسرة العامر، عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك.
احتفل الشاب صالح عثمان صالح العامر بزواجه في إحدى قاعات مدينة حائل، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.
وعبّر الدكتور عثمان العامر والد العريس نيابة عن أسرة العامر، عن شكره وتقديره لمن حضر وشارك، وثمّن لهم ذلك.